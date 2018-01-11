تناولي هذه المكونات الـ3 بعد العشاء واخسري 5 كيلو بأسبوع واحد!

تبدأ رحلة الريجيم بخسارة سريعة للوزن، لكن نتائجها سرعان ما تخفت وتتباطأ. في هذه المرحلة قد يكون مجدياً أن تستعيني ببعض المكونات الطبيعية التي تؤثر على الوزن وتساعد على خسارته بسهولة.

في السطور القليلة التالية تعرفي إلى وصفة طبيعية تعتمد على الثوم والقرفة. وهما مكوّنان طبيعيان فعّالان يقضيان على السموم في الجسم ويعززان عملية حرق الدهون. كما أنهما يحاربان السمنة ويمنعان تراكم الشحوم تحت الجلد. لاستخدام هذين المكونين بالطريقة الصحيحة، يمكنك الاطلاع على الخطوات التالية:

أولاً: المكونات التي تحتاجينها

*كوب من الماء

*فص من الثوم

*ملعقة كبيرة من القرفة

*ملعقة صغيرة من العسل

ثانياً: طريقة التحضير والاستهلاك

*امزجي القرفة والعسل في كوب الماء لتحصلي على مشروب متجانس

*في المساء وبعد تناول وجبة العشاء، قومي ببلع فص الثوم بالكامل من دون تقطيعه أو حتى طبخه، واحرصي على عدم هرسه بأسنانك كذلك

*تناولي مشروب القرفة والعسل الذي حضرته مباشرةً بعد ذلك وكرري هذه الطريقة يومياً لتحصلي على النتائج المطلوبة في غضون أسبوع

*لا تهملي نظامك الغذائي خلال اليوم فهذا ما يمنحك نتائج أسرع.

(ياسمينا)