لن تتناولي الكرواسون بعد قراءة هذا الخبر!

يعتبر الكرواسون من أطيب الأكلات التي يمكنك تناولها، فطريقة تحضيرها سهلة ويحبها الصغار كما الكبار. ولكن هل تعرفي إذا كان الكرواسون يسبب زيادة في الوزن؟

الكرواسون كما كعكة الدونت تعتبر من المأكولات التي يفضل عدم تناولها بشكل يومي لأنها مصنوعة من العجينة المقلية التي تسبب في زيادة الوزن. كما أن الكرواسون يحتوي على كمية عالية من الطحين الأبيض والدهون غير المشبعة والتي تعتبر من أبرز العناصر التي تساعد الجسم على تخزين الدهون.

يحتوي الكرواسون أيضاً على كمية كبيرة من السكر التي ترفع مستواه في الدم ويمكن أن يؤدي إلى زيادة في الوزن مع مرور الزمن. ولا تنسي أنه يحتوي على كمية عالية من الزبدة ويصبح بذلك مصدراً عالياً للسعرات الحرارية. كما أنك إذا قمت بزيادة الشوكولاتة أو الجبنة الدسمة في داخل الكرواسون، يصبح من أكثر الأطعمة التي تزيد وزنك.

لهذه الأسباب يجب عليك تجنب تناول الكرواسون بشكل يومي، وفضلي تناوله مرتين في الأسبوع فقط. يمكنك إستبداله بالفواكه خاصةً خلال وجبة الإفطار فهي توفر لك الطاقة والعناصر الغذائية التي تحتاجينها.