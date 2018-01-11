هل تتحدثين أثناء النوم؟ إليك معنى هذه العادة!

إذا كنتِ من الأشخاص الذين يتحدثون أثناء نومهم، فتأكدي من انك لست الوحيدة في العالم التي تقوم بهذه العادة الغريبة.

في هذا السياق، يؤكد خبراء الصحة أن اسباباً عديدة تؤدي الى حصول هذه الظاهرة، التي غالباً ما تحتوي على عبارات سلبية وتهجمية.

وأشار الخبراء إلى أن بعض الأدوية القوية والمُسكنات التّي يتم وصفها للمُساعدة على النوم قد تؤدّي لتحدُّث الشخص أثناء نومه.

ولفت الخبراء إلى أن الضغط النفسي قد يؤدي الى ظهور هذه العادة، من دون أن ننسى الحمى التي تدفع بالشخص الى الهلوسة أثناء النوم.

وكشفوا أن المرأة المُصابة بالأمراض النفسيّة قد تكون معرضة أكثر من غيرها للإصابة بحال التحدُث والمشي أثناء النوم.

كما أكد بعض الخبراء أن خطاب الناس النائمين هو عبارة عن محادثة متوترة مع محاورين غير مسموعين، توحي بالخلافات.

وتؤكد النظريات أن الأحلام تساعد على “تنبيه” الناس من المخاطر التي يمكن أن تحدث معهم أثناء اليقظة.

إذًا، تذكري أنه من خلال اتباع نظام غذائي صحي وأسلوب حياة صحي كامل متكامل من خلال ممارسة التمارين الرياضية يمكنك التخلص من هذه العادة الغريبة، إذ من شأن ذلك أن يخفف عنك الضغط النفسي وبالتالي إمكانية الخلود الى النوم والراحة.

أما إذا تكررت لديك هذه الحال أو الظاهرة، فمن الأفضل أن تستشري طبيبك الخاص بغية مساعدتك على التخلص من هذه المشكلة.