قناع الزعتر.. مجدد لشباب البشرة وواق من الأمراض

تتعدد استعمالات الزعتر لخصائصه العلاجية للجسم والبشرة والشعر، كونه من النباتات التي تحتوي على العديد من العناصر الطبيعية الضرورية لتجديد خلايا الجلد، بالإضافة للعناصر المضادة للأكسدة والمطهرة، لذلك فالزعتر يعد قناعا مهما ومتعدد الفوائد للبشرة.

وقالت خبيرة التجميل الإسبانية اليين جولينو إن الزعتر يحتوي على عناصر تعمل مجتمعة وبشكل مباشر على تجديد خلايا البشرة ونضارتها، كما أنها تقاوم ظهور علامات التقدم في السن كالتجاعيد والخطوط البيضاء والتعرجات بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحتوي عليها، ويخفف من كمية الإفرازات الدهنية التي تزيد البشرة الدهنية من إفرازها بفضل خصائصه القابضة للبشرة، كما يعالج حروق الشمس ويوحد لون البشرة لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة المفيدة للبشرة والمحفزة لإنتاج الكولاجين، ويمد البشرة بالفيتامينات الحيوية كفيتامين B المركب و A والمعادن الأساسية لتغذيتها وترطيبها وتفتيح لونها كالبوتاسيوم والسلينيوم والمنغنيز، ويعزز مفعول الزعتر بدمجه مع العسل والنشا.

طريقة تحضير القناع:

تخلط ملعقة من مسحوق الزعتر وملعقة من النشاء مع ملعقتين من العسل الطبيعي، ويتم مزج هذه المكونات جيدا وتطبيقها على الوجه مدة ربع ساعة، ويكرر القناع مرتين في الأسبوع.