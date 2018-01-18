علميًا.. لماذا تكون رغبة المرأة في الجنس أكثر من الرجل؟

لماذا تكون رغبة المرأة في الجنس أكثر من الزوج؟ سؤال قد تطرحه المرأة فماذا عن الإجابة عنه. وهل هذا غريب؟ أليس المفروض أن يكون الرجل هو من يمتلك الرغبة أكثر في العلاقة الحميمة؟

أفكار الرجل المتعلقة بعدم ممارسة الجنس تنقسم إلى 3 أقسام:

1. التجنب

يتجنب الرجال العلاقة الجنسية لمنع أنفسهم من الحميمية العاطفية، لأن فعل ذلك سيجعلهم يشعرون بمشاعر لا يريدون مواجهتها. إذا كان زوجك يحاول مواجهة شيء ما لا يريد أن يشعر به، قد يتجنب العلاقة الحميمة معك.

2. الغضب

نعم ينسحب الرجال عن ممارسة الجنس إذا كانوا غاضبين لأنهم في هذا الوقت يشعرون بالامتعاض الشديد أو يصدرون الأحكام على أنفسهم. من طبع الرجال ألا يتحدثوا عما يزعجهم وعما حكموا به على أنفسهم مع الوقت، والنتيجة أن تراكم هذه المشاعر وتصبح حاجزاً بينهم وبين العلاقة الحميمة.

3. تناقض المشاعر

يهيم عدد كبير من الرجال في حالة من السوداوية، يكونون خلالها غير راغبين في الارتباط مع أي أحد. هؤلاء الرجال يمرون بمرحلة من التحول فينغلقون على مشاعر لا يريدون الشعور بها لأنها تكون مؤلمة لهم. والنتيجة أن يقوموا بمقاومة الشعور ويعزلوا أنفسهم عن أي شعور. كما أن تناقض المشاعر قد ينتج عما يمر به الرجل من علاقة تضغط بها الزوجة عليه أو عن مصاعب مادية أو عن الشعور بعدم الأمان في العمل فيتنج عن ذلك الشعور بالتعب العاطفي فيفقدون اهتمامهم بالجنس.

(صبايا ستايل)