ضعي كمية من الملح في الشامبو.. ولن تتوقعي النتيجة!

أضيفي القليل من الملح إلى الشامبو قبل الإستحمام لمعالجة معظم مشكلات شعرك، فهو مفيد جداً في حالات عديدة، ومنها:

1- الشعر الدهني

إذا كنت تعانين من مشكلة الشعر الدهني الناجمة عن إفرازات الغدد الدهنية المفرطة في فروة رأسك، أضيفي ملعقتين أو ثلاثة من الملح إلى الشامبو وستلاحظين كيف ستتخلصين سريعاً من الإفرازات والزيوت، ما يمنحك شعراً صحياً.

2- علاج القشرة

استعيني بالملح أيضاً للتخلّص من القشرة التي تتكون على فروة رأسك نتيجة تكتل الخلايا الميتة عليها. فالملح ينشّط الدورة الدموية ويعزز صحة فروة الرأس ويخلّصك نهائياً من القشرة، بالإضافة إلى أنه يحمي فروة الرأس من تكاثر الفطريات عليها. قسّمي شعرك إلى أقسام عدّة، ثم انثري ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من الملح على فروة الرأس ودلّكيها بأطراف أصابعك المبللة مدة 10 دقائق. بعدها اغسلي شعرك كالمعتاد وقولي وداعاً للقشرة.

3- نمو الشعر

لا تترددي في استعمال الملح لمساعدة شعرك على النمو بسرعة، وخصوصاً إذا كنت تعانين أو أي فرد من عائلتك، من داء الثعلبة، أو فقدان الشعر، فاستخدام ملح البحر الطبيعي يساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يحفز على نمو الشعر. اغسلي شعرك كالمعتاد بالشامبو، ثم دلّكي فروة رأسك وهي رطبة بالقليل من ملح البحر لمدّة 10-15 دقيقة، بعدها اغسليه جيداً بالماء. كرّري هذا العلاج مرتين في الأسبوع لمدة شهرين، وستتفاجئين بالنتائج المذهلة.