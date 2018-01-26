بهذه الحركات البسيطة ستبدين في الصور كعارضات الأزياء!

كل امرأة ترغب في أن تبدو جميلة في صورها، والشعور الرائع أن تنظري إلى الصور بعد سنوات وتقولي لنفسك “كم كنت رائعة”، لكن لسوء الحظ، فإن معظمنا لا ينجحن في الإطلالة بمظهر مميز في الصور، وبالذات التي تؤخد عبر الهاتف النقال.

إذاً إليك بعض القواعد البسيطة التي قد تساعدك للحصول على صور رائعة، بمساعدة من الخبراء الذين سيكشفون لك بعض الأخطاء الأساسية التي ترتكبينها عند وقوفك أمام الكاميرا، وكيفية تجنبها، وضمان أن تبدي جميلة دائماً.

الاسترخاء وعدم التكلف

اجعلي جسمك مائلا على شكل”إس”، فهذا الوضع سيساعدك على أن تبدي مسترخية، وانتبهي الى وضع يديك أيضا، من الأفضل وضع الإبهام في جيوبك بدلا من وضع اليد بالكامل.

استديري نصف استدارة بعيداً عن الكاميرا

توجيه كتفيك بعيداً عن الكاميرا سوف يجعلك تظهرين أصغر حجماً، ولتظهري أكثر رشاقة، اجعلي يديك ظاهرتين وضعيهما قريبا من منطقة الورك.

كوني منتبهة لوضع يديك

جربي شيئاً مختلفاً قليلاً بين وقت وآخر، على سبيل المثال، إذا أردت وضع يدك على وجهك لا تضعيها في مواجهة الكاميرا بل اجعليها تحيط بخدك.‪

اخفضي كتفيك

حافظي على كتفيك منخفضتين بشكل طفيف، هذا سيجعل عنقك يبدو أطول، كما يعطي انطباعا بالاسترخاء، ولا تخفي يديك بل اجعليهما قريبتين من المرفقين وظاهرتين.‪

اثني ركبتيك

عندما يتم تصويرك من الجانب، لا ننسى اعتماد شكل”إس” لجسدك. إثني ركبتيك قليلاً واخفضي كتفيك، وهذا الشكل يساعدك على أن تظهري رشيقة وفي حالة استرخاء.‪

أميلي رأسك قليلاً

للحصول على لقطة مثالية، لا تحدقي مباشرة بالكاميرا، اميلي جسمك قليلا بعيداً عن العدسة واخفضي رأسك قليلاً.. فهذا سيجعلك تبدين كما لو كنت تنظرين إلى الكاميرا من أسفل.