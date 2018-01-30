أول ما يقع نظرك عليه في هذا الرسم يكشف مصير حياتك العاطفية!

من الضروري الاعتماد على المنطق والعقل من أجل تفسير الأحداث التي تحدث في المحيط وانعكاسها على الحياة الخاصة. لكن من المفيد أيضاً الاعتماد على بعض الاختبارات النفسية والبصرية التي يمكنها أيضاً أن تقدم شرحاً لسبب وقوع بعض تلك الأحداث وما قد تؤدي إليه من نتائج تحدد مصير العلاقة العاطفية والزوجية. وإليك أحد هذه الاختبارات. فما يمكن رؤيته أولاً في هذا الرسم يكشف بعض خفايا هذا المصير.

1 عصفوران

في حال لاحظت، عند نظرك إلى هذا الرسم، وجود عصفورين، فهذا يعني أنّك تحبين التعامل مع الأشخاص المحيطين بك ببعض الفوقية. وتبررين ذلك بكونك أكثر تميزاً في بعض المجالات. لكن لا يمكن الآخرين تفهم ذلك. فهم يرفضون الشعور بالدونية وإن لم يمتلكوا صفات مميزة. وهذا ما لا يمكن زوجك أن يتقبله أيضاً. فمن غير الصائب أن تُشعريه بأنّك أفضل منه وبأنك قادرة على التفوق عليه في حضورك الاجتماعي وآرائك وأعمالك. إنتبهي جيداً لأنّ هذا يعرض زواجكما لخطر الانفصال. فمن الأفضل أن تجيدي التعامل معه من دون أن تبرزي تفوقك عليه. ومن المهم أن تشعري بدورك بالتكامل بينكما.

2 عصفور واحد مع أوراق شجر

في حال رأيت فور نظرك إلى هذه الصورة عصفوراً واحداً وإلى جانبه أوراق شجر، فهذا يشير إلى أنّك لا تتمتعين بالاستقلالية وتعتمدين في الكثير من أمور حياتك اليومية على زوجك. فأنت تشعرين إلى جانبه بالأمان والاستقرار. وهذا ما يجعله في المقابل يشعر بالرضى الدائم ويمنح علاقتكما الاستمرارية. لكن عليك الانتباه فقد تفرض عليك بعض الظروف الاتكال على نفسك وهذا ما قد يدفعك إلى التذمر والإحساس بالتوتر وقد يؤثر سلباً على حياتك الزوجية. والسبب افتقارك إلى الأمان والدعم. لكن لا تدعي هذا يحدث، فمن المهم أن تعتمدي على نفسك بين الحين والآخر. وتأكدي أن هذا يجعل حياتك العاطفية أكثر متانة وقوة كما أنّه يساهم في تعزيز ثقة شريك حياتك بك.