لتفتيح بشرة اليدين.. جرّبي هذه الخلطات!

يعتبر تقشير بشرة اليدين خطوة أساسية لتفتيح لونها، وذلك يتم عادةً بواسطة مستحضرات تحتوي على حبيبات مقشّرة، أو مقشّرات كيميائية، أو خلطات طبيعيّة تؤمن للبشرة ما تحتاجه من تفتيح وتغذية وترطيب. في ما يلي هذه المجموعة من الخلطات السهلة والسريعة التحضير التي تؤمن تفتيح بشرة اليدين في حال المواظبة على تطبيقها بشكل يومي:

1 – اخلطي كميّة مماثلة من عصير الحامض، وزيت الزيتون، والماء الفاتر. دلّكي يديكِ يومياً بهذا الخليط لبضع دقائق ثم امسحي الفائض عنها بواسطة منديل ورقي دون غسل اليدين للاستفادة من الفوائد المبيّضة والمغذية لهذا الخليط.

2 – اخلطي كمية متساوية من عصير البطاطا وعصير الحامض، وافركي بها يديكِ بشكل يومي على أن تتركي هذا الخليط على بشرتكِ لأطول فترة ممكنة للاستفادة من فوائده المنقّية والمفتّحة للبشرة.

3 – امزجي ملعقة كبيرة من عصير الحامض مع كمية مماثلة من الفازلين ومن ماء الورد. وطبّقي هذا الخليط على بشرة يديكِ للاستفادة من فوائد الحامض المفتحة، ومزايا الفازلين المرطّبة وخصائص ماء الورد المعطّرة والمهدّئة.

4 – اخلطي ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الخشن، مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من كريم مرطّب. دلّكي بشرة يديكِ بهذا الخليط لمدة 10 دقائق قبل إزالة الفائض بمحرمة ورقيّة دون غسل اليدين للاستفادة قدر المستطاع من الفوائد المغذيّة والمرطبة لهذه الخلطة.

5 – امزجي كوبا من الحليب الكامل الدسم مع ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز وبضع نقاط من زيت الورد الأساسي. انقعي يديكِ بهذا الخليط لمدة 10 دقائق قبل غسلها بالماء والصابون وتطبيق كريم مرطّب غنيّ.

6 – اخلطي ملعقتين من عصير البرتقال مع ملعقة من الزبادي، القليل من بودرة الكركم وبعض قشور البرتقال المجفّفة والمطحونة للحصول على عجينة رخوة تطبّقينها على بشرة يديكِ وتتركينها لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء الفاتر والصابون.

7 – امزجي ملعقتين من عصير الحامض مع ملعقة كبيرة من كل من: الطحين، الخميرة الفوريّة، حليب البودرة للحصول على صيغة كريميّة تتركينها على بشرة يديكِ لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء الفاتر والصابون.

8 – اخلطي ملعقة كبيرة من العسل السائل، مع ملعقة كبيرة من عصير البرتقال، ملعقة كبيرة من الحليب السائل وبضع قطرات من زيت اللوز. طبّقي هذا الخليط على بشرة يديكِ واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسل اليدين بالماء الفاتر والصابون.

9 – اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع القليل من عصير البندورة للحصول على صيغة كريميّة تطبّقينها على بشرة يديكِ وتتركينها لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء الفاتر والصابون.

10 – امزجي القليل من صودا الخبز مع الماء للحصول على خليط سائل تفركين به يديكِ لتببيض بشرتها وتخليصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها.