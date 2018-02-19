استخدمي هذه الخلطة.. وأبعدي آلام الولادة الطبيعية

آلام الولادة الطبيعية شديدة، لذلك تُستخدم حقن مخدر الإبيدورال أثناء عملية الوضع، لكن قد لا تستطيع الحامل أحياناً تناول الأدوية. التدليك أو المساج من العلاجات الطبيعية التي تخفّف الأوجاع دون تأثيرات جانبية مثل الأدوية. وقد وجدت دراسات أن للمساج قبل عملية الوضع فوائد في تخفيف الاكتئاب والقلق.

يُساعد التدليك أثناء عملية الوضع على تخفيف أوجاع الظهر والساق. وقد أظهرت دراسة أجريت على 100 حامل لم تتناولن أية أدوية أو تتلقين أي مساعدات علاجية خلال الولادة الطبيعية باستثناء المساج أنه ساعدهن على اختصار وقت المرحلتين الأولى والثانية من عملية المخاض.

ويساعد اختصار وقت الولادة الطبيعية على ضمان إتمامها بشكل طبيعي، دون أن يتحول المسار إلى ولادة قيصرية تفادياً للمضاعفات.

فإذا كنت تخططين لولادة طبيعية يمكنك التنسيق مع معالجة متخصصة في التدليك والمساج بعد التأكد من معرفتها بخصوصية واحتياجات التدليك الخاص بالمخاض لتقوم بمساعدتك.

ومن الضروري التأكد من كفاءة وخبرة من تقوم بالتدليك. لأن الضغط على مواضع خاطئة نتيجة عدم تلقي التدريب الكافي يؤدي إلى عواقب ضارة تزيد متاعب الأم أثناء الولادة.

ويساعد استخدام الزيوت المناسبة على تحسين نتائج المساج الخاص بالمخاض والولادة الطبيعية، والزيوت ومقاديرها هي:

* 10 مل من زيت السمسم.

* 5 قطرات من زيت الورد.

* 14 قطرة من زيت كلاري ساجا.

يتم خلط الزيوت مع ماء دافئ، ويتم التدليك بمنشفة نظيفة بعد غمسها في وعاء الزيوت، وتدليك الظهر والبطن والساق بها لتخفيف الألم.