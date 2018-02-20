الدورة الشهرية حقائق ومعلومات لم تعرفيها من قبل

تُعتير الدورة الشهرية من الامور الطبيعية التي تحدث مع المرأة بشكل شهري وقد تؤثر بطريقة أو بأخرى على روتينك اليومي. اكتشفي ابرز معلومات عن الدورة الشهرية لم تعرفيها من قبل.

1- ان متوسط مدة الدورة الشهرية هو حوالي 28 يوماً وعند بعض النساء قد تكون اقصر وتصل الى 22 يوماً أو أطوال وتصل حتى 36 يوماً. إلا أنه عليك ألا تخافي في حال اختلفت مدة الدورة من شهر الى آخر. على الا تتجاوز الحد الاقصى.

2- تدوم الدورة الشهرية لدى أغلب النساء بين ثلاثة أيام الى سبعة.

3- تولد النساء وفي داخلهن كل البويضات التي سينتجنها طوال حياتهن. إذ تولد المرأة وفي البويضتين ما بين مليون أو مليوني بويضة ومع الوصول الى سن البلوغ لا يتبقى منها الى 300 الف بويضة وتستمر الدورة الشهرية لتصل المرأة الى مرحلة انقطاع الطمث حيث تموت البويضات المتبقية.

4- أسباب التقلصات والآلام التي تشعرين بها تعود الى انقباض للعضلات حتى يتمكن الرحم من تكسير الجدار الاسفنجي وإخراجه عبر جهازك التناسلي. ومن أجل تخفيف آلام الدورة يمكنك اللجوء الى الدواء المسكن أو الخلطات الطبيعية التي تقلل آلام الدورة.