“لا تلفيه بالمنشفة”.. 8 وسائل طبيعية تجعل شعرك ينمو أسرع!

ترغب معظم النساء بالحصول على شعر قوي ولماع، ويلجأن إلى العديد من الوسائل لتحقيق ذلك، وتنجح هذا الوسائل في بعض الأحيان، وتفشل في تحقيق هدفها في أحيان أخرى.

وفيما يلي، مجموعة من الوسائل الطبيعية، التي تجعل الشعر ينمو بشكل أسرع، بحسب صحيفة تايمز أوف إندينا:

1- التشذيب المستمر

ينصح بقص وتشذيب نهايات الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع، حيث أن التعرض لعوامل الطقس، يتسبب بتقصف نهايات الشعر، ويساعد القص الدوري على منح الشعر فرصة لينمو ويتنفس بشكل جيد.

2- استخدام مكيف الشعر

عادة ما تكون نهايات الشعر رقيقة ومتقصفة، بالمقارنة مع الجذور، وذلك لأن النهايات لا تحصل على الغذاء الذي تحتاج إليه، ويساعد المكيف المناسب، على تغذية الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه.

3- التدليك بالزيت الساخن

يساعد التدليك ببعض أنواع الزيوت، مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند أو الخزامي، على منع تساقط الشعر، ومنحه فرصة لينمو بشكل سريع.

4- تسريح الشعر

على الرغم من أن التسريح المفرط للشعر، يمكن أن يتسبب بتساقطه وضعفه، لكن من الضروري تسريحه مرة على الأقل لمنحه فرصة ليتنفس، ويجب اختيار فرشاة الشعر المناسبة.

5- لا تلفي شعرك بالمنشفة

لف الشعر المبلول بالمنشفة بعد غسله بالشامبو عادة سيئة، حيث أن الشعر يكون ضعيفاً وأكثر عرضة للتساقط وهو مبلول.

6- قلب الشعر رأساً على عقب

قد يبدو لك غريباً، لكن قلب الشعر رأساً على عقب لمدة 3 دقائق كل يوم يمكن أن يفعل فعل السحر، حيث يساعد على تحسين الدورة الدموية وتغذية بصيلات الشعر.

7- الابتعاد عن التوتر

يؤثر التوتر بشكل سلبي على الصحة في عدة نواح، بما فيها تساقط الشعر، حيث أن الإجهاد والقلق، يمكن أن يتسببا بمنع مرور الدم إلى الشعر بشكل جيد، وبالتالي حرمانه من المواد المغذية التي تساعد على نموه.

8- استخدام قناع البيض

يتميز البيض باحتوائه على نسبة عالية من البروتينات، وهي من العناصر الغذائية الهامة لنمو وصحة الشعر، ولتحضير هذا القناع، تخلط بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون، ويطبق الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو.