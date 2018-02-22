نساء حديديات.. محاولة لكشف أسرار قوة هذه الأبراج

تملك بعض النساء الكثير من القوة التي تمكنهّن من تحمل كل ما ترميه الحياة بوجههن. من هي الأبراج الأكثر قوّة؟

الأسد

الأسد هو أقوى الأبراج من دون منازع.. ملك الغابة وقائد بالفطرة وبالتالي يجمع ما بين الدبلوماسية والشراسة.

شخصية مهيمنة من الطراز الأول وهي تفرض وجودها بلا أي عناء يذكر. لا يخاف من شيء وبالتالي الجرأة التي يملكها تزوده بالقوة التي يحتاج اليها لإكتشاف مجالات لا يألفها على كل الأصعدة.

وبما أنه كما قلنا قائد بالفطرة فهو دائماً يملك الخطط التي يعدلها وفق المواقف وبالتالي يستمد قوته من واقع أن يعرف ما الذي عليه القيام به.

قوته هي التي تقولب شخصيته وليس العكس.. فهو يدرك تماماً بأنه ولد والقوة جزء من كيانه وعليه فهو يملك شخصية قوية واحياناً متعجرفة. عناده يجعله شديد التصميم أما عشقه للأضواء والشهرة فتجعله يبدو وكأنه لا يمكن قهره، وبالتالي يستمد المزيد من القوة من الإنطباع الذي يتركه عند الآخرين.

الحمل

الحمل هو أول برج وعليه هو ولد وهو يعاني من هوس أن يكون الرقم واحد في كل شيء. مع هذا الهوس تأتي شخصية يمكنها تحقيق ذلك، وعليه نجد أنفسنا أمام البرج قوي جداً.

النساء اللواتي ينتمين الى برج الحمل حديديات بالفعل وهن من الفئة التي يمكنها أن تقود وتنافس وأن تتفوق ومع ذلك تعيش حياتها كما تريد تماماً.

البرج هذا يملك طاقة لا تنضب كما أنه يملك عشقاً أزلياً للمغامرة وإكتشاف كل شيء. وبما أنه يملك صفات القائد بالفطرة فهو لا يكترث لاي عقبة تعترض طريقه. بطبيعة الحال هذا لا يعني أن حياة الحمل سهلة أو انه يحل المشاكل بلمح البصر، حاله حال اي برج آخر قد يقع وقد يفشل وقد يعاني ولكنه دائماً ينهض ويحارب ويستمر بالمحاربة حتى يحقق الاهداف التي يريد تحقيقها.

العقرب

العقرب يملك شخصية قوية جداً وبما أنه يملك الكثير من المشاعر الحسية فإن هذا المزيج يجعله يختلف وبشكل كبير عن غيره خصوصاً على الصعيد العاطفي.

شخصية العقرب تجعله لا يرضى لنفسه بأقل مما يستحق أو مما يرغب به. برج لا يساوم ولا يهادن حتى يتأكد بأن ما حصل عليه هو الذي يريده أو يستحقه.

وبما أنه نقدي للغاية وأحياناً يميل الى التعجرف فهو يضع معايير عالية جداً لنفسه ولغيره.. ومن هنا يستمد قوته لانه دائماً يسير الى الأمام ويتطلع الى أعلى.

في الحب قوة العقرب تنبع من واقع انه لا ينشد سوى الاخلاص، فهذه النقطة هامة جداً له لدرجة أنه مستعد للتخلي عن كل شيء في حال لم يكن الاخلاص هو الجزء الاساسي للمعادلة التي تجمعه بالآخر.

العقرب يملك الكثير من المشاعر ولكنه تعلم ومنذ زمن طويل بأن يكبتها ويتعامل مع الحياة بعقلانية ومنطق وبالتالي يتمكن من تجاوز المشاكل والعقبات من دون أن ينهار. كما أنه يمكنه حسم القرارات من دون أن يتأثر بالعواطف فيحكم العقل والمنطق فقط.

السرطان

بالنسبة للغالبية السرطان برج ضعيف وذلك لانه طيب القلب وعاطفي وحساس، ولكن العكس هو الصحيح. الغالبية تخلط بين واقع انه حساس وبين مبدأ سريع العطب وبالتالي الضعف، فالسرطان ليس سريع العطب على الاطلاق.

السرطان قوي للغاية وأكثر مما يخيل إليه، وقوته نابعة من تصميمه الخارق.

في العلاقات السرطان برج متطلب وهو فخور جداً بواقعه أنه مخلص للغاية، يملك غريزة الحماية وبالتالي هو مستعد للقيام بأي شيء من اجل راحة وحماية من يحب.

الدلو

قوة الدلو تنبع من واقع أنه برج ذكي للغاية، في الواقع البرج هذا دائماً يتجاوز سنه لناحية الذكاء. منذ صغره يتصرف وكأنه ناضج وذلك لان الذكاء والوعي يحكمان كل ما يقوم به.

من نقاط القوة الخاصة بهذا البرج أيضاً قدرته على حل المشاكل مهما كانت معقدة وبالتالي أي مشكلة مهما كانت ضخمة يمكن للدلو تذليلها والمضي قدماً.

أما المصدر الأساسي والذي يجعل الدلو بالفعل يملك قوة خارقة هو واقع أنه صبور للغاية. من المعروف بأنه يملك صبر أيوب وعليه فهو لا يتراجع بل يثبت في مكانه ويستوعب الصدمة الاولى ثم الثانية ثم يحاول أن يحل المشكلة وحين يفشل يصبر ويحاول مجدداً.