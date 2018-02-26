6 فوائد جمالية للعلاقة الحميمة..تعرفي إليها

تتعدد فوائد العلاقة الحميمة على المستوى الصحي والنفسي، إذ تقي الأزواج من العديد من الأمراض كما تقوي الجهاز المناعي للشخص، وتحارب التوتر النفسي والكآبة.

إلى جانب هذه الفوائد، تساهم العلاقة الحميمية في زيادة جمال المرأة وجعلها أكثر جاذبية ونضارة، حيث أثبت العديد من الدراسات أن لممارسة العلاقة الحميمة فوائد جمالية للمرأة، وهذا ما يفسره التغير الإيجابي في شكلها بعد الزواج.

من بين الفوائد الجمالية للعلاقة الحميمية بالنسبة للمرأة:

-تصبح البشرة أكثر نعومة: بسبب التعرق أثناء العلاقة الحميمية يطلق الجسم زيوتا طبيعية كحمض اللينولييك الذي يعمل على ترطيب الخلايا والبشرة الشيء الذي يجعل بشرتك ناعمة كنعومة الاطفال.

-يزيد من جمال وكثافة شعرك: تحفز العلاقة الحميمية إنتاج هرمون “الأستروجين” الذي يجعل شعرك أكثر لمعانا وجاذبية.

-يزيد من جاذبيتك: أثبتت الدراسات أن الجسم يفرز هرمون pheromones بعد الإنتهاء من ممارسة العلاقة الحميمية، وهو هرمون تفرزه الغدد الموجودة أسفل الابطين وحول المناطق التناسلية في فترة الإباضة، يجذب الطرف الآخر إليك ويجعلك أكثر جاذبية في عينه.

-التخلص من البطن البارز: عند ممارسة العلاقة الحميمية يزداد إنتاج هرمون الـ oxytocin لخمس مرات أكثر من المعتاد ، الشيء الذي يجعل هرمون الكورتيزول ينخفض تدريجيا.

-تحميك من التجاعيد: يزداد تدفق الدم في الجسم والوجه أثناء ممارسة العلاقة الحميمة ناقلا معه المغذيات والأكسيجين للبشرة ما سيحميك من التجاعيد المبكرة.

-يزداد حجم الثديين: تلاحظ العديد من النساء ازدياد حجم الثديين بعد الزواج، وهذا ما أثبتته الدراسات إذ يزداد حجم الثدي أثناء الممارسة الحميمة بنسبة 25 في المئة.

(صبايا ستايل)