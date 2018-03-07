بهذه الطرق تتفادين آلام الكعبين

تتعدد أسباب آلام الكعبين لدى المرأة ما بين ارتداء الكعب العالي، ونمط الحياة المستقر الميال للجلوس إلى جانب عوامل أخرى. كما قد تمتد هذه الآلام إلى باطن القدم لتسبب ما يُعرف بـ “التهاب اللفافة الأخمصية”، وقد يكون الامتداد لأعلى باتجاه العقبين لتتحول المشكلة إلى “كعب أخيل”.

وبدون التشخيص السليم لا يمكن تحديد نوعية الألم، لكن في كل الأحوال للوقاية من هذه المشاكل التي تصيب القدم اتبعي النصائح التالية:

الوزن. ضبط الوزن مفتاح أساسي لحماية القدمين والكعبين من الأوجاع، وتخفيف الأوجاع عند الشكوى منها. تخفيف الضغط على عضلات ومفاصل هذه المناطق من الأنكل والقدم يسهل علاج المشكلة.

تمارين التمدد. لا تقتصر تمارين القدمين والمفاصل على التقوية، بل المطلوب تمارين التمدد لتتمطّى العضلات. يمكنك الحصول على مجموعة من تمارين التمدد على اليوتيوب لاسترخاء عضلات الأنكل والقدمين.

الحذاء. لاشك أن ارتداء الحذاء المناسب من أهم وسائل الوقاية من آلام الكعبين، وتخفيف الوجع في بدايته. وإذا اضطرتك الظروف إلى ارتداء كعب عالٍ اختاري الكعب السميك والعريض والحذاء المغطّى من الأمام لتوفير دعم كافٍ للقدم أثناء الحركة، وكلما سنحت الفرصة اخلعي الحذاء وحركي الأصابع والقدمين يميناً ويساراً للتمدد العضلات.

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