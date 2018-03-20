إذا كنت مولودة خلال هذه الأشهر.. فأنت الأكثر عناداً ونكداً!

صحيح أن الظروف تؤثر الى حد كبير في شخصيتك وطريقة تعاطيك مع الاخرين والظروف إلا أن للشهر الذي ولدت فيه تأثير كبير أيضاً.

فلكل امرأة شخصيتها التي تختلف عن الاخرى وذلك بحسب تاريخ ولادتها والشهر الذي ولدت فيه. من هنا، تعرفي مع ياسمينة على مواليد الأشهر الأكثر عناداً ونكداً.

كانون الثاني

نعم إن مولودة شهر كانون الثاني من أشد النساء عناداً ونكداً، خصوصاً انها امرأة قوية للغاية وجريئة الى أقصى الحدود لا تخشى التعبير صراحة عن رأيها وأفكارها.

كما أنها تتمتع بارادة صلبة تسمح لها بخوض كل التحديات وتخطي كل العراقيل والظروف بغية الوصول الى أهدافها وتحقيق أحلامها.

آذار

صحيح أن امرأة هذا البرج مليئة بالحياة وروح التفاؤل والطاقة الايجابية إلا أنها تخفي في شخصيتها طيات من العناد والنكد خصوصاً عندما تعاكسها ظروف الحياة أو تتعرض لبعض المشاكل فتكشف عن شخصية أخرى بعيدة كل البعد عن الهدوء أو المنطق.

فامرأة هذا الشهر عنيدة للغاية ومن الصعب إقناعها بالعدول عن رأيها أو القيام بأي امر لا ترغب به مهما كانت الظروف أو الاسباب الكامنة وراء ذلك.

حزيران

إنها امرأة اجتماعية للغاية ومثقفة الى اقصى الحدود قادرة على الانخراط ضمن أي محيط بعيدا عن التردد أو الخجل إلا أنها عنيدة بعض الشيء وقد تميل في بعض المواقف الى النكد خصوصا إن صودفت ببعض المشاكل والظروف المعاكسة لها.

إلا أنها امرأة ذكية للغاية وتجيد كيفية تحويل الامور لما يصب في مصلحتها.

تموز

تعاني مولودة هذا الشهر من مشكلة عدم القدرة على التحكم بأعصابها أو ردات فعلها العشوائية، خصوصا عند تعرضها للضغط الشديد. لكنها امرأة طيبة القلب جداً وكريمة الى اقصى الحدود وتتمتع بنخوة شديدة تسمح لها بمساعدة الاخرين حتى لو كان ذلك على حساب مصلحتها الشخصية وراحتها الخاصة.

تشرين الاول

ولدت امرأة هذا الشهر لتكون قائدة، خصوصا انها تملك كل الصفات التي تخولها تسلم زمام الامور واتخاذ القرارات المصيرية علماً أنها امرأة قوية للغاية وذات ثقة عالية بالنفس وهذا ما يدفعها الى التحلي بشيء من العناد والنكد في بعض الظروف.

تشرين الثاني

إنها امرأة ذات ارادة صلبة فعندما تصمم على شيء ما قادرة على القيام بالمستحيل لتحقيقه وهذا ما يعزز لديها روح العناد والنكد بغية تحقيق أهدافها.

إلا أنها امرأة مرحة للغاية تتمع بحس فكاهة شديد قادرة على ادخال الفرح وروح التفاؤل ضمن أي محيط تنخرط فيه.