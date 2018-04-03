تحذير للنساء.. لا تتجاهلن الـSpider Veins!

أوردت مجلة “وومان” النمساوية أن الأوردة العنكبوتية (Spider Veins) ليست مشكلة جمالية فقط، بل يمكن أيضاً أن تنذر بمشاكل صحية خطيرة. وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الأوردة العنكبوتية هي أوردة دقيقة متشعبة على شكل خيوط الشبكة العنكبوتية بالقرب من سطح الجلد؛ لذا يمكن رؤيتها بالعين. ويمكن أن تمثل الأوردة مؤشرات أولى للإصابة بقصور وريدي، وفي أسوأ الحالات قد تشير إلى نزيف ناجم عن الإصابة بدوالي وريدية. لذا تنصح “وومان” المرأة باستشارة اختصاصي أوعية دموية لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ظهور الأوردة العنكبوتية، التي تفسد المظهر الجمالي للساقين. (24)