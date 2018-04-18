6 ملامح في وجهك يحبها الرجل.. وحركة واحدة فقط ستجذبه فوراً!

هنالك العديد من الامور التي تجذب الرجل للمرأة وعلى المرأة ان تكون حذرة جداً خلال قيامها بعوامل الجذب.

اليك اهم ما يجذب الرجل في وجهك.

1- يقول بعض الرجال أنهم يحبون ان يلمسوا شعر المرأة، وعندما يرفع شعرك عن وجهك تتضاعف متعته، وهذه الحركة تعبر كثيرا عن مشاعر الرجل وتشير إلى رغبته في الاهتمام بحبيبته أو زوجته.

2- قد يبدو مبتذلاً ولكن الرجل يحب حقاً التحديق في عيني المرأة. هناك أشعار وأغاني كثيرة تقارن عيونها بالنجوم والألماس والبحار. فالعينان قد تخبران الكثير والرجل سيحاول فك شيفرة أفكارك من خلال عينيك. دعيه يفعل ذلك.

3- يعترف الكثير من الرجال أنهم يعشقون المرأة حين تعض على شفتها وهي تشاهد التلفاز أو تقرأ كتاباً أو حين تكون مركزة اهتمامها على شيء مثير، لعل هذه الحركة من أكثر الحركات التي يعشقها الرجل. افعلي هذه الحركة وراقبي كم رجلاً سينظر إليك.

4- النمش على وجهها يعشقه الرجل، إذا كنت من النساء اللواتي لديهن نمش، افرحي فهذا النمش سيجعلك فريدة واعلمي ان الرجل يحب رؤية النمش على وجهك.

5- ما هو الشيء الذي يفتقده الرجل عندما يعود إلى البيت بعد نهار سيء؟ ابتسامة زوجته. فرؤية وجهها الباسم يساعده على الاسترخاء ويشعره بالراحة والهدوء.

6- هل تعرفين أن كل السيدات يبدين رائعات قبل تقبيلهن؟ من المستحيل وصف ما الذي يجعل وجه المرأة يبدو جميلاً في تلك اللحظة بالذات. ولكن الرجال يعشقون رؤيتك في هذه اللحظة.

(نصف الدنيا)