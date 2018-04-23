توقفي عن صبغ شعرك إذا لاحظتِ هذه العلامات

تهتم العديد من السيدات والفتيات بشعرهن ولونه وتحرصن على صبغه باستمرار، فكل سيدة تعرف متى يمكنها البدء في صبغ شعرها.

ولكن، هل تعرفين متى يتعين عليكِ التوقف عن صبغه؟.

من خلال موقع “بيترمي”، نقدم لكِ العلامات التي تشير إلى ضرورة توقفك عن صبغ شعرك:

جفاف الشعر ورقته

تقول “ميليسا بيليانغ”، طبيبة أمراض جلدية في كليفلاند، إن التركيبة التي تعمل على تفتيح شعرك استعدادا لصبغه باللون الأشقر، تعمل على تدمير جسم الشعر واتلافه، ما يسبب تقشر الطبقة الخارجية للشعر فيصبح جافا ومتقصفا مثل القش.

ظهور الشعر الأبيض بعد أسبوعين من وضع الصبغة

إذا لاحظتِ ظهور الشعر الأبيض بعد أسبوعين من صبغه، عليكِ التوقف عن صبغه لأنه سيقاوم الصبغة كل مرة وسيباشر بالظهور بسرعة مرة أخرى. وبذلك ستضطرين لإجهاده. فليس من المنطقي الذهاب للصالون كل أسبوعين لصبغ شعرك.

تهيج فروة الرأس والشعور بالحكة

ستظهر تلك الأعراض المزعجة إذا كان لديك حساسية من بعض المكونات في الصبغة المُستخدمة. ويقول الخبراء إن هذا المكون المحفز لتلك الاعراض هو “بي-فينيليديامين” الذي يعمل على دوام اللون. لذلك جربي استخدام الصبغة شبه الدائمة لتجنب هذه الاعراض.

يصبح شعرك أفتح بعد صبغه مع مرور الوقت

إذا كان شعرك يتحول تدريجياً إلى الأشقر البلاتيني، ولكن كان لونه الأصلي هو الذهبي العسلي، فربما حان الوقت للتألق بلون شعرك الطبيعي. فما الهدف من تلوين الجذور إذا كانت لا تختلف كثيرا عن اللون الأصلي!

كيف تصلحين شعرك التالف”

– توقفي عن استخدام المكواه

– يوصي الخبراء بشدة بالتوقف عن استخدام المكواة ومجفف الشعر لإعطاء الفرصة لشعرك بالتعافي وعدم إضراره أكثر.

– الحفاظ على طول الشعر وإزالة الأطراف التالفة شهرياً

– احرصي على قص الأطراف التالفة مرة واحدة كل شهر، فذلك سيساعدك على التخلص من الأجزاء المتقصفة والمتضررة والحفاظ على صحة شعرك.

-الاهتمام بشعرك جيداً

– استخدمي أنواع البلسم الطبيعية مثل زيت الارغان المغربي أو زيت جوز الهند، طبقيه على طول شعرك من آخر جزء بالأذن وحتى الأطراف وتجنبي تطبيقه على فروة الرأس والجذور حتى لا تتراكم الزيوت. فتلك العادات الصحية أساسية للحفاظ على صحة وجمال شعرك.

(فوشيا)