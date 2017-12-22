تفاصيل جديدة عن “قاتل مزعوم” لعلي عبد الله صالح

كشف تقارير صحفية سعودية، عما وصفته بالتفاصيل الجديدة والخطيرة عن “قاتل” الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية تغريدات عن محامي صالح، محمد مهدي مسوري، أكد فيها أنه يمتلك معلومات خطيرة عن “قاتل” علي عبد الله صالح.

وزعم مسوري في تغريداته، التي نقلتها الصحيفة السعودية أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني موجودة في اليمن وتعاونت مع “أنصار الله” لقتل الرئيس اليمني السابق.

وقال مسوري:”لن تتوقف مسيرة النضال باستشهاد صالح على يد عناصر الحرس الثوري الإيراني… سنواصل انتفاضتنا لإسقاط المخطط الإيراني، الذي يستهدف المنطقة العربية بكاملها، وما اليمن إلا البوابة الجنوبية للمخطط”.

وتابع قائلا: “علي عبد الله لم يكن إلا جنديا كباقي الجنود في محاربة المد الإيراني”.

ووعد مسوري بالكشف عن تفاصيل أخرى عن كيفية وصول عناصر الحرس الثوري إلى اليمن، وكيف تمت عملية اغتيال صالح، وكيف أن اليمنيين تم خداعهم بدولة كانوا يظنون أنها تحمل الخير لهم، دون أن يكشف عن هوية تلك الدولة.