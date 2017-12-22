شبكات سرية على “فيسبوك”.. مخدّرات وأسلحة واستغلال أشخاص!

ألقت شرطة شيكاغو يوم أمس، الخميس، القبض على 50 شخصاً لاستغلالهم “مجموعات سرية” على موقع “فيسبوك” لبيع الأسلحة والمخدرات، وفق ما أعلن مفوّض شرطة شيكاغو إيدي جونسون الذي انتقد أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم ووصفها بأنّها لم تقدّم للشرطة مساعدة خلال التحقيق الذي استمر عشرة أشهر.

ولم يذكر المفوّض تفاصيل عن الاتهامات التي وجّهت إلى 50 رجلاً وامرأة اعتقلوا الخميس لكنّه قال إنّ هناك “عشرات وعشرات” من المجموعات السرية. وقال إنّه تم توقيع أوامر لاعتقال 18 آخرين وإنّ الأغلبية لهم سجل جنائي.

وخلال مؤتمر صحافي لإعلان الاعتقالات انتقد جونسون “فيسبوك” باعتبار أنّها لم تساعد الشرطة، وفق وكالة “رويترز”.

وأضاف: “فيسبوك عليها مسؤولية أمام الناس الذين تقدم لهم خدماتها لضمان عدم استمرار هذه النوعية من الأمور”.

وعبر جونسون عن أمله في أن يمثل لفت انتباه الجمهور إلى الأمر ضغطاً على فيسبوك ليسعى للقضاء على الأنشطة الإجرامية التي يمارسها بعض من مستخدميه الذين يبلغ عددهم مليارين على مستوى العالم، معتبراً أنّه “بوسعها إنفاق القليل من المال لضمان ألا تحدث هذه النوعية من الأمور”.

وقالت “فيسبوك” في رسالة بالبريد الإلكتروني: “نتحرى هذا التقرير حالياً لأن هذه هي المرة الأولى التي نخطر فيها به”، وأضافت: “لا نسمح ببيع الأسلحة أو المخدرات على منصتنا. نتعاون بانتظام مع أجهزة إنفاذ القانون ونوضح كيف يمكن للمسؤولين تقديم طلب على موقعنا”.

وامتنع أنتوني ريكيو قائد وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة شيكاغو عن قول ما إذا كان المحققون أجروا اتصالات من قبل مع الشركة وقال إن ّالاتصالات “جارية”.

(سكاي نيوز)