ما الدول التي يهددها ترامب بورقة “المساعدات” وكم تتلقى؟

قبيل جلسة الجمعية العمومية الطارئة للأمم المتحدة، التي عقدت الخميس الفائت، والتي تمّ خلالها التصويت على قرار يرفض القرار الأميركي لناحية الإعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، هدّد دونالد ترامب بقطع المساعدات عن الدول التي ستصوّت ضدّ الموقف الأميركي، وقال: “إنّهم يحصلون على مئات الملايين من الدولارات بل حتى مليارات الدولارات، ثمّ يصوتون ضدّنا، حسناً نحن نراقب تلك الأصوات”. وأضاف: “دعهم يصوتون ضدّنا، سنوفر الكثير من الأموال، الأمر لا يعنينا”.

وخلال الجلسة، صوّت ضد الموقف الأميركي كلّ من أفغانستان وألبانيا والجزائر وأندورا وأنغولا وأرمينيا والنمسا وأذربيجان والبحرين وبنغلاديش وبربادوس وروسيا البيضاء وبلجيكا وبليز وبوليفيا وبوتسوانا والبرازيل وبلغاريا وبوروندي وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا وتشاد وتشيلي والصين وجزر القمر والكونغو وكوستاريكا ساحل العاج وكوبا وقبرص والدنمارك وجيبوتي والدومنيكان والإكوادور ومصر وأريتريا وإثيوبيا وفنلندا وفرنسا والغابون وغامبيا وجورجيا وألمانيا وغانا واليونان وغرينادا وغينيا وغويانا وأيسلندا والهند وأندونيسيا والعراق وإيران.

كما صوت ضدّ الموقف الأمريكي أيضا أيرلندا وإيطاليا واليابان والأردن وكزاخستان والكويت وقرغيزستان ولاوس وبروناي وكوريا الشمالية ولبنان وليبيريا وليبيا ولتوانيا ولوكسمبورغ ومدغشقر وماليزيا والمالديف ومالي ومالطا وموريتانيا وموريشيوس وموناكو والجبل الأسود والمغرب وموزمبيق ونامبيا ونيبال وهولندا ونيوزلندا ونيكارغوا والنيجر ونيجيريا والنرويج وعمان وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وبيرو والبرتغال وقطر وكوريا الجنوبية وروسيا والسعودية.

وأيضاً السنغال وسانت فنسنت وجزر غرينادين وصربيا وسيشل وسنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا والصومال وجنوب أفريقيا وإسبانيا وسيريلانكا والسودان وسورينام والسويد وسويسرا وسوريا وطاجيكستان وتايلاند ومقدونيا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وتنزانيا وفنزويلا وأوروغواي وأزباكستان وفيتنام وزيمبابوي واليمن وليختنشتاين.

فما هي الدول التي يمكن أن تتأثر جرّاء التصويت ضدّ الموقف الأميركي؟