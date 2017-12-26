قُتل قائد الطائرة الحربية التي أسقطت في ريف إدلب الجنوبي الشرقي الملاصق للريف الحموي الشمالي الشرقي، وجرى سحب جثته من قبل الفصائل المسلحة في المنطقة، في حين لا يزال الغموض يلف مصير الطيار الثاني، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

ووفقا للمرصد فإن الطيارين، بعد سقوط الطائرة ونزولهما في المنطقة، وصلا إلى الأرض على قيد الحياة، محاولين التواري ريثما تجري عملية إنقاذهما من قبل الطائرات الروسية اوالتابعة للنظام والتي استنفرت في المنطقة محاولة الوصول إلى الطيارين قبيل قتل أحدهما، في حين لا يزال مصير الطيار الثاني مجهولاً.

ونقل المرصد معلومات مؤكدة عن أسره من قبل الفصائل المسلحة.

بدوره، نقل الاعلام الحربي عن مصدر عسكري سوري تأكيده سقوط طائرة حربية بريف حماة الشمالي، لافتا الى ان الامر حصل نتيجة إصابتها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، كما اعلن المصدر عينه مقتل الطيار.