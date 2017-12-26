واشنطن تشتري فندقًا في القدس لنقل السفارة إليه

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، عن شراء الحكومة الأميركية فندقا في مدينة القدس؛ تمهيدا لنقل السفارة الأمريكية إليه، تنفيذاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووفقا للمركز الإعلامي الفلسطيني، قالت القناة السابعة الإسرائيلية، أمس الإثنين، إن الفندق المشار إليه هو فندق “دبلومات”، ويقع جنوبي شرق القدس، وتعمل فيه دائرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية. وأفاد، أن عضو الـ”كنيست”، كسينيا سفيتلوفا، أكدت للقناة الإسرائيلية أن الإدارة الأميركية اشترت مؤخرا مبنى الفندق.

وتابع المركز، بأن القناة الثانية الإسرائيلية مؤخرا، كشفت عن قدوم وفد أميركي، يترأسه ممثل شخصي عن ترامب، لتفقد التحضيرات الميدانية، لنقل السفارة الأميركية لمدينة القدس.

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، إنه سيتم نقل السفارة الأميركية إلى فندق “دبلومات” بحي “الأرنونا” بالقدس، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إنشاء المكان المخصص للسفارة، حيث وضع طاقم من الفنيين كاميرات وأبواب حراسة إلكترونية على مداخله.

ومن جانبه، قال رئيس قسم التخطيط في بلدية القدس، مئير ترجمان، “إن مهندس السفارات الأمريكية حضر إلى القدس قبل أسبوع للإشراف على خطة البناء”.

وأضاف، “أن معايير البناء المعروضة بالمخطط الهندسي الأميركي للسفارة، مختلفة عن تلك المعتمدة في إسرائيل، وإن المخطط يشمل إنشاء بناية غير مرتفعة؛ تجنبا لتعرضها للهجمات بالطيران”.

سبوتنيك