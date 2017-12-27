فضيحة في مدرسة.. صور تروّج للمثلية!

تداول نشطاء في مصر صورًا لكتاب مدرسي لمادة اللغة الإنكليزية، بإحدى المدارس الدولية، وفيه درس يشرح للأطفال طبيعة أفراد العائلة، وتضم الصور رسما لامرأتين ومعهما طفل وكتب تحتها وصف “أُمّان وطفل”، ورسما آخر لرجلين وطفل بوصف “أبوان وطفل”، وهو ما اعتبره النشطاء ترويجا لإباحة العلاقات بين أفراد الجنس الواحد.

وفي أعقاب انتشار الصور، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المصرية، أنه تم التواصل مع إدارة المناهج ورئيس قطاع التعليم لكشف حقيقة الصور، وأعلنت الوزارة، فتح تحقيق للتأكد من صحة الصور المتداولة.

وقال استشاري الصحة النفسية المصري، عمرو أبو خليل، عبر “فيسبوك”: “لو صح خبر أنه في مناهج التعليم الدولي في مصر يتم تعليم الأولاد أن هناك أسرة تتكون من أبوين وطفل، أو أُمَّين وطفل، يعني أن اثنين من الرجال يكوّنان أسرة بتبني طفل، واثنتين من النساء تكوّنان أسرة أيضا بتبني طفل، فلا يجب أن يمر هذا الخبر ببساطة دون أن يتحرك المجتمع بقوة لمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة الشنعاء”.