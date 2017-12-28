ترامب وبن سلمان وكيم جونغ اون.. بصمات في الـ 2017

مع بداية أفول نجم “داعش” في كل من العراق وسوريا أخذ نجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتصدّر الأحداث الدولية والإقليمية، وما تركته من ردات فعل، وكان آخرها إعترافة بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، متزامناً مع صعود نجم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي كانت له أكثر من بصمة في داخل المملكة وخارجها، وما نتج عنها من تأثير على مجريات الأحداث في اليمن في مواجهة إيران، ودخول تركيا على خط أزمات المنطقة بالتوازي مع دور روسي محوري.

لعلّ ابرز الأحداث التي شهدها عام 2017 كان انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية وما رافقه من انقلابات على الأصعدة كافة. كان 2017 عاما مشحونا بالتجاذبات والسجالات بين الإدارة الأميركية على وجه الخصوص ودول مثل إيران وكوريا الشمالية، رافقه تصعيد من بيونغ يانغ من خلال إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون أن بلده أصبح دولة نووية بعد تجربة ناجحة لصاروخ قادر على ضرب أي موقع في الولايات المتحدة، وردّ ترامب بالتهديد بـ”التدمير التام” لكوريا الشمالية في حال هجومها.

هذا وأحدث ترامب تحوّلا كبيرا على سياسة سلفه الخارجية، ولا سيما في الملفات الرئيسية.

أما الزلزال السياسي الآخر خلال 2017 فكان في فرنسا حيث فاز ايمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية بفارق كبير عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، وتمكن من إزاحة الحزبين الحاكمين الكبيرين في فرنسا للمرة الأولى عن الأليزيه، أي الحزب الاشتراكي و”الجمهوريون”.

على صعيد آخر، استمّر الغليان في الشرق الأوسط في 2017، وأحدث قرار الرياض وحلفاؤها قطع العلاقات مع قطر واتهامها بدعم مجموعات متطرفة وبالتقارب مع إيران هزّة كبيرة. كما شكلّت قرارات التوقيف التي اصدرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحق شخصيات بارزة في السعودية، بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون بتهم تتعلق بالفساد، بمثابة الصدمة الكبرى للعالم.

وانفجرت خلال 2017 أزمات في عدّة بلدان، نذكر منها: العمليات العسكرية أو ما وصف بـ”التطهير العرقي” ضدّ الروهينغا في ميانمار، عدد من العمليات الارهابية التي هزّت العالم.. وغيرها من الأحداث العربية والدولية خلال 2017 نفصّلها في هذا التقرير.

كانون الثاني 2017:

-اسرائيل تقصف مطار المزة بصواريخ بعيدة المدى.

-مؤتمر باريس حول الصراع العربي-الاسرائيلي بمشاركة 70 دولة اكد على “حل الدولتين”.

– دونالد ترامب يدخل البيت الابيض كالرئيس 45 للولايات المتحدة. ويبدأ فورا باتخاذ قرارات اثارت ردود فعل مستنكرة، مثل قرار منع رعايا 7 دول غالبية سكانها من المسلمين من دخول الولايات المتحدة في 28 كانون الثاني.

-اول فرنسية على عرش جمال الكون من 1953.

شباط 2017:

-اسرائيل تبني 3 الآف وحدة استيطانية جديدة في الضفة.

-عقوبات اقتصادية اميركية جديدة على ايران بعد اطلاق صاروخ باليستي في المنطقة.

-الشرطة الفرنسية احبطت اعتداء ارهابيا على اللوفر.

– لقاء ترامب-نتنياهو اقفل الباب امام حل الدولتين.

– اكبر عملية انتحارية في حمص: استشهاد اللواء حسن دعبول رئيس الامن العسكري واصابة العميد درويش رئيس امن الدولة.

آذار 2017:

– ترامب يعدل في قراره منع رعايا مسلمين من دخول الولايات المتحدة.

– تفجيران انتحاريان في دمشق تبنتهما “هيئة تحرير الشام”.

– سوريا ترد على غارة اسرئايلية استهدفت قافلة سلاح من سوريا الى لبنان باطلاق صاروخ سام-200.

– سيارة تدهس عددا من المارة على باب البرلمان البريطاني. الحصيلة: 4 قتلى و20 جريحا.

– القمة العربية دعت الى وقف التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية والى اعادة اطلاق مفاوضات سلام اسرائيلية-فلسطينية جدية وفاعلة.

نيسان 2017:

– انفجار في مترو في مديتة بطرسبرغ الروسية وسقوط 14 قتيلا.

– مجزرة كيميائية في ادلب.

– تفجير كنيسيتين في احد الشعانين في طنطا والاسكندرية في مصر، ما ادى الى مقتل 45 شخصا.

– زيارة البابا فرنسيس لمصر.

ايار 2017:

– ايمانويل ماكرون الرئيس الاصغر سنا في فرنسا.

– استهداف اوتوبيس كان يقل اقباطا في زيارة لدير في المينا جنوب القاهرة، ومقتل 28 شخصا.

حزيران 2017:

– قطر تحت حصار خليجي-مصري.

– “داعش” يضرب ايران للمرة الاولى، هجومان على مجلس الشورى ومرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله الخميني. مقتل 12 واصابة 39.

– تعيين الامير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية.

تموز 2017:

– لقاء ترامب- بوتين وتفاهمات على سوريا والارهاب.

– الولايات المتحدة تستهدف ايران بعقوبات جديدة.

آب 2017:

– الارهاب يضرب قلب برشلونة: 13 قتيلا دهسا و50 جريحا.

29- كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا فوق اليابان.

ايلول 2017:

في النصف الاول، معارك عنيفة في دير الزور والرقة في سوريا لاحكام الطوق على “داعش”.

– كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا جديدا فوق اليابان.

– استفتاء على استقلال كردستان.

تشرين الاول 2017:

– رجل ستيني قتل 58 شخصا خلال حفل في الهواء الطلق في لاس فيغاس.

– مدريد تتحرك لاخضاع كاتالونيا التي بدأت منذ مطلع الشهر اجراءات للاستقلال الذاتي.

تشرين الثاني 2017:

– توقيف امراء ووزراء في السعودية بتهم فساد وتجميد اموالهم.

– اسقاط صاروخ باليستي من اليمن قرب مطار الملك خالد على الأطراف الشمالية للعاصمة الرياض.

– الارهاب يضرب في مصر، حيث تعرض مسجد الروضة شمال سيناء لهجوم من قبل مسلحين فجروا عبوة داخله ثم بدأوا باطلاق النار خلال صلاة الجمعة، ما ادى الى سقوط 305 قتلى.

– كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا ثالثا.

كانون الاول 2017:

-اسقاط صاروخ باليستي، هو الثاني في اقل من شهر، قرب مدينة خميس مشيط في جنوب غرب السعودية أطلقته جماعة الحوثي.

– مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على يد الحوثيين بعد يومين على فك الشراكة عنهم.

– الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعلن القدس عاصمة لاسرائيل ويقرر نقل السفارة الاميركية اليها. القرار اثار ردود فعل رافضة اوروبية وعربية.

المصدر:لبنان24