قبل رأس السنة.. “اعتقال دواعش” في تركيا كانوا يستعدون لشن هجمات

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة 29 شخصا يشتبه بأنهم من مسلحي تنظيم داعش، ولفتت إلى أن عددا منهم كانوا يستعدون لشن هجمات خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن نحو 500 رجل شرطة شاركوا في مداهمات متزامنة لاعتقال المشتبه فيهم والكثير منهم من جنسيات أجنبية، وأضافت أن الشرطة لديها مذكرات اعتقال بحق 17 آخرين.

وذكر تقرير الوكالة أن المواد، التي ضبطتها الشرطة خلال المداهمات تؤكد أن بعض المشتبه فيهم حددوا أماكن وأعدوا تجهيزات لهجمات في ليلة رأس السنة.

وشهدت تركيا هجمات دامية عدة اتهم تنظيم داعش بالوقوف ورائها، بما في ذلك الهجوم على ملهى ليلي بإسطنبول العام الماضي، والذي تسبب في مقتل 39 شخصا.

(سكاي نيوز)