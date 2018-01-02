بالفيديو.. أمنية طفلة من غزة لعام 2018 تحظى بإعجاب كبير

نشرت “شبكة قدس” الفلسطينية فيديو، تتحدث فيه طفلة من غزة عن أمنيتها في العام الجديد 2018.

وبلغة واثقة، قالت الطفلة إنها تتمنى أن تتحرر فلسطين، ويفرج عن الأسرى، وتتحسن أوضاع غزة المعيشية. وأضافت: “احنا الحمدلله صامدين، وحنضل صامدين وصابرين على كل عدوان”.

وأبدت الطفلة أسفها لانفراط عقد المصالحة بين “حماس” و”فتح”، متمنية أن تتم المصالحة في العام الجديد 2018.

وحذرّت الطفلة الرئيس محمود عباس من المضي في فكرة سحب سلاح المقاومة.

وأعرب ناشطون عن إعجابهم الشديد بأسلوب الطفلة، والتنوع في أمنياتها، التي تركزت غالبيتها على الوضع الداخلي الفلسطيني. وقال ناشطون إن المصاعب والعقبات التي واجهها أطفال غزة مكنتهم من نقل معاناتهم بلسان فصيح، ملمين بما يدور من حولهم.