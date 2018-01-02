خامنئي يتهم “أعداء” إيران بالوقوف خلف الإضطرابات

اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي “أعداء” إيران بالتآمر ضد إيران، في أوّل تعليق له على التظاهرات الجارية لليوم السادس احتجاجاً على الحكومة والضائقة الاقتصادية في هذا البلد.

وقال خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إنه “في أحداث الأيام الأخيرة، اتحد الأعداء مستخدمين وسائلهم، المال والأسلحة والسياسة وأجهزة الأمن لإثارة مشكلات للنظام الإسلامي” الإيراني.

وأضاف أن “العدو يترصد على الدوام فرصة وثغرة للتغلغل وتسديد ضربة للأمة الإيرانية”، من دون أن يعطي المزيد من التوضيحات حول الجهات المقصودة.

وتابع في كلمة ألقاها خلال تجمع لعائلات ضحايا الحرب “ما يمكن أن يمنع العدو من التحرك هو روح الشجاعة والتضحية والإيمان التي تحرك الشعب”.

وتتهم السلطات الإيرانية مجموعات معارضة “معادية للثورة” متمركزة في الخارج وكذلك الولايات المتحدة والسعودية بالسعي لاستغلال استياء المواطنين الإيرانيين من الوضع الاقتصادي للحض على إثارة اضطرابات في هذا البلد.

وقتل 21 شخصاً منذ انطلاق الاحتجاجات الخميس التي بدأت في مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية قبل أن تمتد إلى جميع أنحاء إيران.