صحافي سعودي يكشف ما يفعله بن سلمان بالعائلة المالكة

كشف الكاتب والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يقوم حاليا بتقليص العائلة المالكة في السعودية.

وقال خاشقجي، في حوار مع قناة “التلفزيون العربي”، أمس الإثنين، إن بن سلمان “يعيد ترتيب البيت المالك السعودي”، معتبرا أن “هذا مفيد للملكة”.

واعتبر الإعلامي المشهور أنه “لا توجد أهداف سياسية وراء الاعتقالات في السعودية وأكد أيضا غياب معلومات وفيرة حول ما يجري داخل فندق “ريتز كارلتون”، الذي يقيم فيه حاليا الأمراء المعتقلون، مبينا أن الأنباء المتداولة لا يمكن نفيها أو تأكيدها و”ما سرب للإعلام شائعات”.

(سبوتنيك)