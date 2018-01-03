بالفيديو.. ضوء غامض في السماء ظنه سكان هذه الدولة “نهاية العالم”

تفاجأ سكان في كولومبيا، بضوء غامض على شكل كرة متوهجة في سماء بلدهم، ما أثار مخاوفهم من “نهاية العالم”، أو أنه “غزو فضائي” لكوكب الأرض.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية فإن “الكرة المتوهجة ظلت تتحرك لدقائق فوق سماء بلدة أوكانا في “نورتي دي سانتاندر” الكولومبية قبل أن ينتهي بها المطاف قرب بلدة “أغواس كلاراس” المجاورة”.

واستغل السكان المتفاجئون المشهدَ لتصوير عشرات مقاطع الفيديو التي انتشرت بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وسائل إعلام محلية قولها إن “السلطات هناك لا تزال تتحرى لمعرفة مصدر الضوء الغامض، الذي اعتبره رواد الإنترنت مشهدًا لنهاية العالم، أو أنه سفينة فضائية”.

وتداول بعض مستخدمي الإنترنت روايات أكثر واقعية أشارت إلى أن “الضوء ربما يكون عبارة عن مظلة مضيئة تستخدم أثناء الأعمال العسكرية، حيث تتم إضاءة مساحات كبيرة ليلًا، لإنزال المظلات وعمليات المراقبة”.