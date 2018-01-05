بعد شهرين من إغلاقه.. “الريتز” يفتح أبوابه بعد 50 يوماً

أتاح صحيفة شهير لحجز الفنادق إمكان الحجز للإقامة في فندق “الريتز كارلتون الرياض”، بعد إغلاقه لنحو 60 يوماً لإقامة الموقوفين من الأمراء والوزراء المتهمين في قضايا فساد.

“عكاظ” زارت الفندق أمس، لكنها وجدت أبوابه الضخمة الكبيرة مغلقة، ولا توجد حركة في محيطه. ويشير الإعلان في الموقع المذكور إلى إمكان الحجز في “ريتز كارلتون” في الفترة من 25 فبراير، أي بعد نحو 50 يوماً.

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب ذكر في كانون الاول 2017 أن مجموع الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة قضايا الفساد يخبر 320 شخصاً.

وقامت اللجنة بإحالة مجموع منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح مجموع الموقوفين 159 شخصاً. وذكر المعجب إن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وقامت النيابة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها، وأقرت التحفظ على مجموع محدود منهم، وأفرجت عن البقية. وبلغ مجموع المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.

عكاظ