عناصر كردية تتناوب على اغتصاب لبنانية في سوريا

كشف ناشط من مدينة منبج السورية تفاصيل جريمة اغتصاب بحق امرأة لبنانية ارتكبها عناصر من قوات “وحدات حماية الشعب” الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على حاجز لهم في بلدة عين عيسى.

وقال الناشط لموقع “زمان الوصل” السوري إن المرأة اللبنانية الضحية متزوجة من أحد أبناء الحسكة، مؤكدا أن السيدة المذكورة تُدعى “ليلى” كانت تعيش مع زوجها في الحسكة وقررت منذ شهر زيارة أهلها بعد سنوات من فراقهم بسبب ظروف الحرب. وأثناء مرورها في بلدة عين عيسى بريف الرقة الغربي في حافلة أنزلها مسؤولو الحاجز وأدخلوها إلى إحدى الغرف بحجة التفتيش ثم تناوبوا على اغتصابها بكل وحشية، بحسب تعبيره.

وأضاف الناشط، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الجناة ومنعاً من أن تقوم الضحية بفضحهم قيدوها وساقوها في إحدى سيارات الحاجز إلى سجن “منبج” التابع لــ”وحدات حماية الشعب” الواقع في مبنى المالية عند الأمن العام، حيث لا تزال هناك في معتقل يحوي بالإضافة للضحية ليلى، 70 امرأة أخرى بتهم مختلفة.

ولم يتسنّ لـ”ليبانون ديبايت” التأكد من صحة الخبر.