توقيف نجاد في إيران.. وتهديده بالإقامة الجبريّة

أكدت مصادر في طهران، أن السلطات الايرانية أمرت بتوقيف محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق، خلال زيارته مدينة شيراز.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتقال تم بموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي بعد تصريحات لنجاد في بوشهر، وصفت بأنها تحرض على الاضطرابات، وأشارت المصادر إلى أن السلطات الإيرانية تنوي فرض الإقامة الجبرية عليه.

وكان نجاد قد قال في خطاب له أمام حشد من أهالي مدينة بوشهر جنوب إيران، مساء الخميس قبل الماضي مع انطلاق الاحتجاجات الأخيرة، “إن بعض المسؤولين الحاليين يعيشون بعيدًا عن مشاكل الشعب وهمومه، ولا يعرفون شيئًا عن واقع المجتمع”، معتبرًا أن “ما تعانيه إيران اليوم هو سوء الإدارة وليس قلة الموارد الاقتصادية”.

واتهم نجاد فريق حكومة حسن روحاني أنهم يرون أنفسهم يملكون الأرض، وأن الشعب عبارة عن مجتمع جاهل لا يعرف، وقال الشعب ساخط على هذه الحكومة بسبب احتكارها للثروة العامة.