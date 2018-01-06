نصاع “عباس” ابن الـ17 عامًا، لمعايرة أهالي قريته، الذين اتهموا شقيقته بسوء سلوكها، وظن أن “كلام الناس” سلب منه رجولته، وجلب له الخزي والعار، داخل مجتمع لا يرحم؛ ما دفعه إلى التخلص منها وذبحها بـ”سكين المطبخ”.

الواقعة بدأت، صباح اليوم السبت في مصر، بمشادة كلامية بين “عباس” وشقيقته البالغة من العمر 23 سنة، داخل منزل والدهما بإحدى قرى مركز ديرمواس، جنوبي المنيا، وانتهت بذبحها بـ”سكين المطبخ”، بعد أن طعنها عدة طعنات، وخرج إلى الشارع يُردد: “غسلت عاري يا بلد”.

وانتقلت أجهزة الأمن على الفور إلى القرية، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المستشفى العام، وبها جروح قطعية وطعنية في الرقبة والوجه، والصدر، والبطن، وأكد والد الجاني والمجني عليها صاحب الـ61 سنة، مُزارع، إن نجله “عباس”، قتل شقيقته بـ”سكين المطبخ”، خلال مشادة كلامية وقعت بينهما داخل المنزل.