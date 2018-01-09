جريمة “مقززة”: قتلت والدها بمساعدة عشيقها وتحريض والدتها!

قتلت ربة منزل،، والدها، بمساعدة عشيقها وبتحريض من والدتها، بعد علم الأب بوجود علاقة غير شرعية بين الابنة والعشيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، بلاغاً بوصول “ق.ل”، 50 سنة، إلى مستشفى إيتاى البارود العام، جثة هامدة، ومصاباً بجروح متعددة بالرأس وكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالأنف والأذن، وقال نجل المجنى عليه إن والده خرج من المنزل متوجهاً إلى عمله، وإن الأهالى أبلغوا الابن بالعثور على الضحية مصاباً في مدخل قريتهم.

وأمر اللواء محمد هندى، مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث، لكشف غموض الحادث، وأسفرت الجهود عن تحديد المتهمين بارتكاب الواقعة، وتبين أنهم “ف.ق”، 18 سنة، ربة منزل، نجلة المجنى عليه، و”ص.ر”، ربة منزل، 44 سنة، زوجة المجنى عليه، و”ب.ن”، 34 سنة، سائق “توك توك”.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، لمعرفة المجنى عليه بوجود علاقة غير شرعية بين نجلته وسائق “التوك توك”، بعلم الأم، وأن المتهمين الثلاثة حاولوا التخلص من الأب عدة مرات لكنهم فشلوا، وفى تاريخ الواقعة، أحضر سائق “التوك توك” عصا وأعدت نجلة المجنى عليه عتلة حديدية، وتربصا بالضحية في مدخل القرية، بتحريض من زوجة الأخير حال توجهه لعمله، وقاما بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصاباته التي أودت بحياته، ثم تخلصوا من الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة بإلقائها بأحد المصارف.

(المصري اليوم)