زلزال عنيف قبالة سواحل هندوراس.. وتحذير من تسونامي

وقع زلزال عنيف بقوة 7,6 درجات مساء الثلاثاء في البحر الكاريبي قبالة سواحل هندوراس، بحسب ما اعلن المعهد الاميركي للرصد الجيولوجي في حين اصدر مركز الانذار المبكر من التسونامي تحذيرا من خطر حصول امواج مد عال.

وأشار المعهد الاميركي الى أن الزلزال الذي لم يتضح في الحال ما اذا كان قد اوقع ضحايا او أضرار، وقع فجر الاربعاء في الساعة 02,51 ت غ وبلغت قوته 7,6 درجات، لافتا الى انه حدد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

من جهته أعلن المركز الاميركي للانذار المبكر من التسونامي انه “على ضوء البيانات الاولية للزلزال، هناك خطر بحصول امواج مد عال خطرة في دائرة شعاعها ألف كيلومتر حول مركز الزلزال”.