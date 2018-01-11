قتلت زوحها واعترفت بالجريمة.. فبرأتها المحكمة!

برأت محكمة بريطانية سيدة من اتهامها بقتل زوجها (70 عاماً) في منزلهما بجنوب آيرشاير في بريطانيا بعدما طلب منها مساعدته حيث كان يعاني من مرض القلب وهو غير قادر على التنفس فقامت بوضع وسادة على وجهه وكتمت ما تبقى من نفسه حتى فارق الحياة.

وقالت القاضية راي إن “هذه الحالة مأساوية للغاية، وهناك ظروف استثنائية ولن تكون لصالح العدالة”.

وأضافت: “كان السبب الرئيسي هو صحتك النفسية في وقت وفاة زوجك، ليس هناك ما يدعو إلى النظر أنك خطر على المجتمع” بحسب صحيفة “ذا صن”.

وكانت السيدة سوزان ويلسون (70 عاماً)، وهي ممرضة متقاعدة، تقدم الرعاية الطبية لزوجها والذي يعاني من أمراض مزمنة في القلب في منزلهما، وظلت معه لمدة 50 عاماً ورزقت منه بثلاثة أطفال، كما بقيت الى جانبه لرعايته طبياً في مرضه.

ويوم وفاته طلب “ويلسون” فجأة من زوجته الاتصال بأحد الأشخاص الذين اتهموه بالاعتداء الجنسي، وبدا غاضباً جداً، وتحدث عن إنهاء حياته عن طريق المخدرات وغادر المنزل، وعندما عاد لاحظت أن زوجها أخذ بعض العقاقير وكان يكافح من أجل التنفس، ممّا جعلها تساعده على النوم، وعندها قال لها: “ساعديني”، وقد فهمت “ويلسون” هذا الطلب على أنه طلب لمساعدته على الموت.

ورأت “ويلسون” في هذا الأمر على أنه قتل رحيم، حيث خنقته بوضع الوسادة على وجهه، وكتمت نفسه حتى وفاته، ثم اتصلت بالنجدة واعترفت لرجال الشرطة بما حدث.

(سيدتي)