بعد حبس الأنفاس.. ترامب يمدّد تعليق العقوبات على إيران “للمرة الأخيرة”

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنّ “الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيؤكّد تعليق العقوبات الإقتصادية المفروضة على إيران”، وذلك في إطار الاتفاق النووي، ولكن “للمرة الاخيرة”.

وقال مسؤول رفيع المستوى إنّه “بحلول الموعد النهائي المقبل لتعليق العقوبات في غضون 60 يوماً، يعتزم ترامب العمل مع شركائنا الأوروبيين على اتفاق متابعة، لتشديد بنود النص الذي تمّ التوصل إليه عام 2015 مع طهران وغيرها من القوى الكبرى”. ولفت إلى أنّ “التفاوض بشأن الإتفاق النووي لن يكون مع إيران وإنّما مع الأوروبيين”.

في المقابل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد أو الكيانات الإيرانية بسبب “انتهاك حقوق الإنسان”، واستهدفت خصوصاً رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.

توصية بتمديد الإعفاء

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أكّد لوكالة “رويترز” أنّ “كبار مستشاري ترامب سيوصونه بتمديد إعفاء إيران من العقوبات في إطار الإتفاق النووي، قبل انقضاء مهلة اتخاذ القرار الجمعة القادمة”. ولفت المسؤول الأميركي إلى أنّ “ترامب أبدى في جلسات خاصة عدم رغبته في إعفاء إيران من العقوبات رغم توصيات مستشاريه له بأن يفعل ذلك”. وقال المسؤول نفسه إنّه “إذا قرر ترامب إعفاء إيران من العقوبات، فسيصاحب التحرك على الأرجح عقوبات جديدة تستهدف كيانات وأفراداً إيرانيين”.

تقرير أممي يتهم ايران بانتهاك حظر الأسلحة في اليمن

إلى ذلك، أفاد تقرير للأمم المتحدة اطّلعت عليه وكالة “فرانس برس”، اليوم الجمعة، بأنّ “إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن لأنها سهّلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية اطلقت على السعودية”.

وتابع التقرير الذي رُفع إلى مجلس الأمن إنّ “الخبراء المكلفين مراقبة الحظر حدّدوا مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية ذات صلة وطائرات من دون طيّار إيرانية الصنع تمّ إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015”.