فيسك يدق ناقوس الخطر.. ويفضح ما يفعله أطباء في الشرق الأوسط

بعنوان “لمَ ينضمّ الأطباء في الشرق الأوسط إلى الجيوش الأجنبية”، نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية مقالاً للكاتب روبرت فيسك، تحدّث فيه عن سابقة في مهنة الطب.

ولفت الى أنّ الحروب الدائرة أجبرت الأطباء الأجانب على التعاطي مع المقاتلين، فلأنّهم غرباء ويحتاجون إلى حماية، اضطرّ كثيرون منهم للتفاوض مع المقاتلين على حواجز التفتيش، إضافةً إلى تقديم الرشاوى، ولا سيّما الطعام للمسلّحين، وكأنّهم في دارفور.

وهاجم جوناثان ويتول من منظمة أطباء بلا حدود، المقيم في بيروت، في حديثٍ للصحيفة ما أسماه “سماعات طبية للإيجار”. ودقّ ناقوس الخطر قبل وبعد حصار الموصل، حين سمح أطباء للقوات الأمنية من التحقق من هويات المرضى الذين يدخلون الى المستشفيات أو مراكز الإغاثة. ولفت فيسك الى أنّ الجرحى في بعض المراكز عوملوا كمشتبه بهم وليس كمرضى.

وقال فيسك إنّ حصار المدن والمناطق في الشرق الأوسط خلال العامين السابقين أنتج تحديًا عميقًا يتمثّل بالمجموعات الطبية التي أقحمت نفسها في جيوش وبين مقاتلين، والتي اتخذت جانبًا من الصراع. وأضاف: “أحيانًا كان الأطباء يعطون أسماء المرضى إلى الإستخبارات السرية المحليّة”.

وأضاف: “معظم الجرحى يأتون إلى نقاط محددة، كثيرًا ما تكون بإدارة أطباء مسلّحين، ويضعون شارة عن إنقاذ الموصل على ملابسهم، في إشارة الى الحملة العسكرية الأميركية”. ولفت فيسك إلى أنّ شبكة أميركية نشرت العام الماضي صورةً لمتطوّعين من النروج، يعملون في الموصل، والمستغرب أنّهم يرتدون ملابس عسكرية.

وتصف أكاديمية الطوارئ الطبية العاملة في العراق نفسها على أنّها منظمة دولية غير حكوميّة، مقرّها سلوفاكيا. وقد عملت الى جانب التحالف الدولي وعالجت المصابين في الحرب ضد “داعش”.

وقال فيسك إنّ استخدام المؤسسات الصحية بهذا الشكل، والذي يتخالف مع إنفاذ القانون، يجعل منها أماكن مخيفة، وذلك لشدّة ارتباطها بالحملات العسكرية، حتى أنّ هناك مستشفى ميدانيًا لأطباء بلا حدود في الموصل يسميه الأهالي “المستشفى الأميركي”.

وشدّد ويتول على أنّ منظمة الصحة العالمية متمسّكة بأخلاقيات المهنة الطبية.

ترجمة لبنان24