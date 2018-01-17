ضابط يمني يكشف خسائر السعودية بعد قصف مطار جيزان

قال العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني، إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى على مطار جيزان الإقليمي وإنه أصاب هدفه بدقة عالية.

وأضاف راشد، أن “إعلان السعودية اعتراض الصاروخ محاولة منها لامتصاص الضربة والحفاظ على معنويات الطيارين والجنود السعوديين من الانهيار وتغطية فشل المنظومات الدفاعية المتنوعة في اعتراض الصاروخ”.

وأكد نائب المتحدث العسكري، أن استهداف مطار جيزان الإقليمي “جاء عقب رصد تحركات الطائرات المعادية والمكثفة التي تنطلق من هذا المطار وتستهدف المدنيين وبعض المواقع العسكرية التي سيطر عليها الجيش واللجان الشعبية منذ عام ونصف في العمق السعودي في جبهة جيزان” ومنها وادي جارة وقرية الحثيرة وشمال الخوبة وعدد من المواقع الأخرى.

وأضاف: “بالتالي فإن الضربة حققت نجاحا في إفشال المخطط المعد من التحالف لاستعادة مواقعه التي سقطت في وقت سابق”.

وتابع: “بتلك الضربة فقدت السعودية مطارا قريبا من الحدود اليمنية وأصبح معرضا للتهديد الباليستي وهو ما يكلفهم البحث عن مطار بديل في العمق السعودي والمسافة ستكون بعيدة وسيضاعف التكاليف من حيث الوقود والإعداد وغيرها من الدعم اللوجستي”.