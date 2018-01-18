اليوم الثاني للامراء في سجن حائل: جهنم حمراء وزنزانات رطوبة وطعام سيء

بعد يومين من نقل الامراء الـ 37 الذي اوقفهم ولي العهد السعودي طالبا منهم دفع 85 في المئة الى 90 في المئة من ثرواتهم الى خزينة السهودية ولم يتجاوبوا وبقيوا في فندق الريتز في غرفهم مسجونين ورغم الضغط عليهم فانهم لم يدفعوا مع 320 رجل اعمال سعودي واجنبي 85 الى 90 في المئة من ثرواتهم السعودية.

وقد امر ولي العهد السعودي بنقلهم لـ 37 امير مع 320 رجل اعمال سعودي واماراتي واجنبي الى سجن حائل على عبد 48 كلم من العاصمة السعودية الرياض.

ووصفت بعض الشخصيات السعودية التي حصلت على اذن خاص لزيارة احد الامراء من آل سعود وهو في حالة صحية حركة للغاية ان الزنزانة عرضها 3 امتار وطولها 3 امتار، وان جدرانها كلها رطوبة، اضافة الى ابواب الزنزازات الحديدية التي اصابها الصدأ اضافة الى ان خدمة الطعام سيئة للغاية، وهي طعام جنود الجيش السعودي في سجن حائل.

كما ان ولي العهد السعودي اعطى اوامره بوضع اقصى الضغط والتعذيب والضرب على رجال الاعمال 320 وعلى 37 اميرا كي يتنازلوا في اقصى سرعة عن ثرواتهم بنسبة 85 الى 90 في المئة لصالح الخزينة السعودية.

والخزينة السعودية سنة 2017 انكسرت وحصل عجز فيها بقيمة 62 مليار دولار، وسنة 2018 سيحصل فيها عجز بقيمة 105 مليارات دولار، ولذلك فان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي حصل حتى الان على الامراء الذين افرج عنهم وعلى رجال الاعمال على 47 مليار دولار يريد الوصول الى رقم 200 مليار دولار من ثروات رجال الاعمال واصحاب الشركات وامراء ال سعود الى مبلغ 200 مليار دولار وهذا يعني وقف العجز في الخزينة السعودية لمدة 3 سنوات.

اما الحالة التي تحدث بها اطباء اجانب زاروا امراء ورجال اعمال وهم في حالة صحية حرجة ان الوضع لا يطاق في سجن حائل فالحرارة تصل الى 47 و48 درجة داخل الزنزانة كما ان الغرف الصحية داخل الزنزانة سيئة للغاية اضافة الى تعرض الموقوفين للضرب والتعذيب وسوء التغذية كما تقوم مخابرات محمد بن سلمان بايقاظ رجال الاعمال كل ساعتين في الليل كي لا يستمروا في النوم ويقعوا تحت العذاب النفسي كي يوقعوا على التنازل عن ثرواتهم بنسبة 85 في المئة الى 90 في المئة، وان ايقاظ رجال الاعمال كل ساعتين خلال الليل اضافة الى عدم نومهم في النهار يعرض الموقوفين 362 اميرا وموقوفا لامراض في القلب نظرا لكبر سنهم اضافة الى ايقاظهم مرة كل ساعتين مما يوقف حركة القلب الطبيعية ويؤدي الى ارتفاع ضغط الدم في الشرايين.

هنا لا بد من الاشارة الى صحيفة نيويورك تايمز التي ذكرت قبل اسبوعين اتن ترامب عبر صهره كوشنير الاسرائيلي اعطى الضوء الاخضر الى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتوقيف الامراء ورجال الاعمال واتهامهم بالفساد وان واشنطن ستقوم بتغطية العملية واسكات الاصوات في اوروبا والعالم عن توقيف هؤلاء الامراء ورجال الاعمال وتعذيبهم وضربهم للحصول على ثرواتهم وهكذا سكتت وسائل الاعلام الاميركية عن الحديث عن توقيع الامراء ورجال الاعمال دون محاكمة ودون وجود محامين للدفاع عنهم ودون الحديث عن وضعهم الصحي كذلك التلفزيونات الاوروبية وخاصة الدول العربية واستطاع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التصرف كما يريد مع الامراء من آل سعود ورجال الاعمال عبر سجنهم في سجن للمجرمين هو سجن حائل والضغط عليهم في شكل غير انساني مما سيوقع اصابات بالموت بينهم وحالات صحية حرجة جدا. في الوقت الذي هو ممنوع على كل اقاربهم او اي شخصية مقابلتهم وهم ليس لديهم امكانية الاتصال الهاتفي لا الخليوي ولا السلكي ومننوع عليهم الاتصال بالخارج وكل مقابلة طبيب يعاين موقوفا يحضره اثنان من ضباط المخابرات الخاصة التابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان كي لا يقوم السجين بالطلب الى الطبيب بابلاغ رسائل لاهله او للخارج عن وضعه كي يتم التحرك دوليا لمنع امر غير قانوني وغير انساني وغير اخلاقي بجذب 450 رجل اعمال الى السعودية وفرض عليهم دفع مليارات او 85 في المئة من ثرواتهم دون وجه حق ودون محاكمة ودون تقديم بديل عن الفساد.