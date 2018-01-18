عاصفة ثلجية تلوح بالأفق والسلطات تحذّر المواطنين

تستعد ألمانيا لعاصفة شتوية قوية، التي دفعت السلطات لغلق المدارس في أجزاء كبيرة من البلاد.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة من الغرب، وتجلب معها الثلوج الكثيفة والأمطار والرياح العاصفة.

وحذرت السلطات المواطنين من مغادرة منازلهم الخميس 18 كانون الثاني، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.

وأفادت سكك الحديد الألمانية على موقعها، بأن “العديد من القطارات ستقلل من سرعتها بسبب العاصفة، ومن المتوقع حدوث تأخيرات.”

وأفادت الشرطة بأن “هناك حوادث بين دقيقة وأخرى على الطرق السريع بين “فيلهلمسهافن” و”فسترشتيده” شمالي ألمانيا” وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.