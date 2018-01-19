خنادق محصّنة ومواد غذائية مخزّنة وتجنيد إلزامي… السويد تستعد للحرب

تستعد السويد لتوزيع مناشير على 4.7 ملايين أسرة خلال فصل الربيع المقبل وسط تعاظم المخاوف من أنها قد تُجَرّ نحو أتون الحرب، وفق ما ذكر موقع “سي إن إن”.

والمناشير، التي تحضّ المواطنين على الاستعداد “للأزمات والكوارث في زمن السلم، إنما أيضاً لأشكال مختلفة من الهجمات على المجتمع والسويد”، هي الخطوة الأحدث في إطار الاستراتيجية الدفاعية التي عملت البلاد على تجديدها وتعزيزها في الآونة الأخيرة رداً على ما تعتبره عدواناً روسياً ضدّها.

وقد أشار متحدث باسم “وكالة الطوارئ المدنية” لموقع “سي إن إن”، إلى أن “الوضع الأمني في الجوار” هو من الأسباب التي تدفع بالسلطات إلى توزيع المناشير، والمقصود بالجوار منطقة البلطيق.

الهدف من المناشير، التي ستصدر في وقت لاحق خلال العام الجاري، هو تثقيف السويديين حول كيفية الاستعداد في حال “انقلب عالمهم رأساً على عقب”، كما أنها تطلب من البلديات تجهيز الخنادق المحصّنة تحت الأرض التي كانت تُستخدَم خلال الحرب الباردة.