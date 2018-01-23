جريمة جديدة.. قتل زوجته وانتحر في شرفة شقته

قتل رجل زوجته في جنوب إيطاليا ثم أطلق النار من مسدسه في شرفة شقته قبل أن يردي نفسه قتيلاً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” يوم أمس الإثنين.

وقتل الرجل (48 عاماً) زوجته بالرصاص في بلدة بيلونا الصغيرة شمالي نابولي، ثم انتحر في شقته. وذكرت أنسا أن الرجل قبل أن ينتحر أطلق النار من شرفته عشوائياً مما تسبب في إصابة خمسة أشخاص.

وتمكنت ابنة الرجل، وهي فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، من الهرب وأبلغت بعض المارة بمقتل والدتها. ورغم أن السلطات حاولت حتى وقت متأخر من مساء الاثنين إقناع الرجل بالاستسلام، لكنه أطلق النار على نفسه في نهاية المطاف. ولم يتم الكشف عن الدافع وراء ذلك.