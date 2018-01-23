بأسلحة محلية الصنع دخلت جنود القوات المسلحة التركية إلى مدينة عفرين السورية، الواقعة شمال غربي سوريا، والمجاورة للحدود التركية، في عملية أطلقت عليها اسم “غصن الزيتون”، التي بدأت مساء السبت الماضي.

اختلفت أنواع الأسلحة المشاركة في هذه العملية بين دبابات وطائرات وصواريخ وقاذفات ومدرعات، موقع internethaber تركي رصد أبرز الأسلحة التي تستخدمها تركيا في “غصن الزيتون”.

طائرة النمر

بداية بأسطول النمر1، وهي طائرة تركية الصنع كانت من أوائل الأسلحة الجوية التي غادرت قاعدة إنجرليك العسكرية، وقصفت مواقع القوات الكردية في مدينة عفرين، وكانت قد ذكرت وكالة الأناضول أن دوي الانفجارات سمع من بعض القرى التركية الواقعة على الحدود السورية.

وتأتي أهمية هذه الطائرات كون العملية ستكون “عملية محاصرة” مدعومة جوياً، بحسب الصحف التركية.

فمن المخطط أن تتم محاصرة المقاتلين الأكراد غرباً من هاطاي وشمالاً من كلس، وشرقاً من أعزاز، ومن الجنوب ستتم محاصرتها من تل رفعت وإدلب.

الصاروخ الرمحي

وقبل انطلاق القوات المسلحة البرية التركية إلى عفرين، كان مدفع الهاوتزر (الصاروخ الرمحي) من أوائل الأسلحة التي ضربت الأنفاق والملاجئ التي كانت قد أنشأتها القوات الكردية.

يستطيع مدفع الهاوتزر أن يصيب الهدف بـ12 صاروخاً في ذات اللحظة، وبتحكم تلقائي إلكتروني.

قنابل الليزر

خازن القنابل الذكي، يقوم بتوجيه القنابل باستخدام الليزر أو نظام الـGPS، وعلى إثرها يحدد الهدف ويصيبه.

ويوجد منه نوع (MK 82) يصيب حتى 227 كيلومتراً، ونوع آخر (MK 84) مداه حتى 930 كيلومتراً.

مجموعة توجيه الليزر (LKG) بإمكانها ضرب الهدف المحدد من مسافة 12 كيلومتراً.

المركبات المدرعة المسماه بكيربي أو كوبرا، واستخدمت هذه المركبات لنقل جنود القوات المسلحة التركية إلى عفرين، وهي مصممة ضد الألغام والهجمات الصاروخية، ولها قدرة كبيرة في مقاومة درجات الحرارة العالية.

أنكا

(طائرة أنكا) هي طائرة تعقب ومراقبة، تعتبر عيون الجيش التركي وآذانه في عفرين، ويفتخر الأتراك بأنها من صناعتهم، فهي بالنسبة لهم من أهم ما قدموه في المجال الجوي، حيث تتعقب خطوة خطوة، وتقوم بإرسال إحداثيات وصور والمواقع المحددة بدقة، بحيث يسهل استهدافها.

كورال تستطيع ضرب الأهداف من الأرض من مسافة 100 كيلومتر.

لأول مرة على أرض المعركة

وكان قد نشر مدير التقنيات سلجوق بيراكتار، على حسابه في تويتر، صورة لطائرة حديثة الصنع في تركيا، وقال “لأول مرة في عملية غصن الزيتون بتكنولوجيا متقدمة وحديثة على رأس المهمة في عفرين، نحن مع الفريق التقني على الساحة ندعم القوات المسلحة التركية”.

وتتطور الصناعات التركية عاماً بعد عام، حتى وصل قبل خمسة أعوام عدد الشركات العاملة في هذا المجال لأكثر من 500 شركة، وأصبحت عائداتها تتخطى مليارات الدولارات.

وتنوعت الصناعات التركية في الأسلحة بين مختلف أنواع الأسلحة، من راجمات صواريخ بعيدة المدى المزودة بالليزر، وأجهزة التعقب، إضافة إلى الدبابات المتنوعة، منها البرمائيات التي تحمل الأسلحة الثقيلة، والمزودات بالحمايات العالية ضد الألغام والمتفجرات، وكذلك المدرعات المختلفة، والعربات القتالية التي تتناسب مع جميع الظروف والتضاريس، وتعبر المياه العميقة والجبال والمرتفعات وغيرها.

(هافينغتون بوست)