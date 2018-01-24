خريطة “مشربكة”.. من يُقاتل ضد من في سوريا؟

لا شك بأن المشهد العسكري على الأرض في سوريا معقد منذ أعوام، وقد زادته الانشقاقات وانقلاب التحالفات على مدار سنوات القتال تعقيدا وغموضا، خاصة مع تدخل قوات أجنبية عديدة في المواجهات الميدانية الدائرة.

فمن التدخل الإيراني والأميركي وصولا إلى الدور الروسي مرورا بقتال “حزب الله” ومجموعات عراقية في سوريا إلى جانب الجيش السوري، بالإضافة إلى ظهور تنظيمات مثل “داعش” و”جبهة النصرة” التي قاتلت النظام والقوى المعارضة المنخرطة ضمن “الجيش السوري الحر”.

وزاد المشهد تعقيدا بروز دور القوى الكردية في الشمال وتحالف واشنطن معها، بينما أطلقت تركيا قبل أيام عملية عسكرية بمواجهة تلك القوات.