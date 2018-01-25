كتبت صحيفة “الديار”: “اثر سقوط الرئيس التونسي السابق بن علي بسبب الثورة التونسية وقامت السعودية باستقباله وقدمت له قصر عادي للاقامة فيه مع زوجته، سكن الرئيس التونسي السابق بن علي في السعودية مع زوجته التي طلبت السفر الى باريس، واعطتها السلطات الفرنسية اشارة اقامة دائمة في فرنسا. وقامت زوجة الرئيس التونسي السابق بن علي بشراء شقة فخمة جدا في باريس، وسكنت فيها، ثم طلبت من مكتب محاماة في باريس تقديم طلب الطلاق من زوجها الرئيس السابق بن علي، لانها تريد السكن في السعودية مع الرئيس التونسي السابق بن علي وهو لا يستطيع اي الرئيس السابق بن علي السفر الى فرنسا، لان فرنسا ترفض اعطاءه تأشيرة دخول الى اراضيها.

ووفق الاخبار الواردة من محيط الرئيس التونسي السابق بن علي فانه يضع شرطا كي يوافق على الطلاق من زوجته بأن توقع له تنازلا عن اموال قام بوضعها باسمها في مصارف اوروبية عندما كان رئيسا لجمهورية تونس، وما زالت هي تحتفظ بهذه المبالغ.

وستفصل المحاكم الفرنسية بطلب الرئيس التونسي السابق بن علي في شأن استرداد الاموال التي وضعها باسم زوجته في مصارف اوروبية، وهي تصل الى 600 مليون دولار”.

(الديار)