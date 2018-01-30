إطلاق سراح جميع الموقوفين بفندق “الريتز”

قال مسؤول سعودي، الثلاثاء، إنه جرى إطلاق سراح جميع الموقوفين في إطار حملة على الفساد في فندق ريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت السلطات قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفخم في إطار حملة التطهير الحكومية في مطلع تشرين الثاني.

وأُطلق سراح الأمير الوليد بن طلال، أحد كبار رجال الأعمال في المملكة، من الريتز السبت الماضي.

وكانت مصادر أعلنت في 15 كانون الثاني، أن فندق ريتز كارلتون سيستأنف عمله قريبا، مشيرة إلى أنه يعيد قبول الحجوزات واستضافة الزبائن في شباط.

وقالت المصادر إن “هناك تحضيرات لإعادة فتح الأبواب في شباط لكننا لا نعرف متى تحديدا”. إلا أن موقع الفندق يتيح للزبائن حجز غرف فيه ابتداء من ليلة 14-15 الشهر المقبل.