أعلن منتدى الإسكندرية للإعلام، فتح باب التقدم للمشاركة فى دورته السادسة، بعنوان ” ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة”، المشاركة مفتوحة للمصريين والعرب من العاملين فى مجال الإعلام والصحافة من مختلف الوسائل المسموعة والمرئية والمكتوبة والإلكترونية.

ويتضمن المنتدى عدداً من ورش العمل فى مجال مكافحة الاخبار الكاذبة والفبركة الصحفية بهدف تنمية وتطوير قدرات العاملين فى المجال، بالاضافة لمسابقة/ مارثون أفكار عن التكنولوجيا والاعلام ومنتدى خاص بالتعليم الاعلامى فى الجامعات على مدار ثلاثة أيام بدءً من الاحد 15 نيسان\ ابريل وحتى الثلاثاء 17نيسان\ ابريل 2017.

وأفادت إدارة المنتدى بأن يوم الأحد الموافق 20 شباط \ فبراير هو آخر أيام التقدم للمنتدى، وان التقدم يكون عن طريق الموقع الرسمي للمنتدى www.alexmediaforum.com.

وتأتي الدورة الجديدة من المنتدى بعد أن توج بجائزة الإبداع العربي في مجال الإعلام من مؤسسة الفكر العربى أواخر عام 2016؛ بعد ما لاقاه من أصداء على مستوى الوطن العربي، ناقش خلالها العديد من الموضوعات التي تمس الشأن الإعلامي.

وقال أحمد عصمت، المدير التنفيذي للمنتدى، يتناول المنتدى هذا العام موضوع “ضد الأخبار الكاذبة” فمع انتشار ظاهرة الاخبار الكاذبة / المفبركة والملفقة فى الثلاث سنوات الاخيرة مما شكل صراعاً وتراشقاً لفظياً أبعد المتابعين والقراء والمشاهدين عن متابعة الاحداث بعد ان فقدوا الثقة فى معظم ما ينشر او يكتب.

وأضاف قائلا: “الأمر الذى بات يشكل تحدياً كبيراً أمام وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها الاليكترونية والمطبوعة والمسموعة والمرئية كى لا تفقد المزيد من مصداقيتها ومتابعيها”.

يُذكر ان “منتدى الإسكندرية للإعلام” أنٌشئ عام 2012 بالتعاون ما بين أليكس أجندة والمعهد السويدى بالاسكندرية؛ حرصًا على رفع مستوى الأداء العملي للكفاءات الإعلامية بمختلف مجالاتها (صحافة، إذاعة، تلفزيون … وكذلك الإعلام الإلكتروني)، وصولاً إلى مصداقية ومهنية حقيقة وبخاصة مجتمعات الإعلام المحلى. توج المنتدى فى ديسمبر 2016 بجائزة الابداع العربى من مؤسسة الفكر العربى فئة الابداع الاعلامى.

عقد المنتدى فى دورته الأولى في مايو 2013 بعنوان “الإعلام المحلي والتنمية ” على نطاق جمهورية مصر العربية فقط، ثم انطلقت دورته الثانية 2014 إلى رحاب أوسع ليشمل الوطن العربي وفي أبريل 2015 بالإسكندرية تحت عنوان “الإعلام المجتمعي في العالم العربي”، وفى أكتوبر 2016 ناقش المنتدى موضوع “ريادة الأعمال في مجال الإعلام في العالم العربي”؛ وعام 2017 تناول موضوع “الاعلام والابتكار”.